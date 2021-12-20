Но есть и такие геймеры, которые вообще не ощутили никаких изменений в результате подорожания видеокарт

Пожалуй, 2021 стал самым плохим годом для тех, кто планировал купить себе видеокарту. Вне всякого сомнения, есть пользователи, для которых 1000 долларов на развлечения – это сущие пустяки, но таких ребят не так много, поэтому в большинстве случаев мы можем констатировать сильное снижение покупательской способности. Приходится констатировать, что единственная возможность поиграть с относительно низким бюджетом состоит в покупке некогда бюджетных серий GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. Обе могут выступать в качестве временной передышки, но не годятся для энтузиастов и бескомпромиссных геймеров.

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Поскольку простых решений в данном случае нет, то мы предлагаем обратиться к результатам небольшого опроса, проведённого командой 3DCenter. Вопрос звучал следующим образом: изменилась ли ваша жизнь после резкого дефицита видеокарт, и в какую именно сторону? Подразумевалось, что геймеры станут думать о том, повлияли ли высокие цены на видеокарты на их интерес к новым играм, либо на них это никак не отразилось.

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