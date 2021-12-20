Пожалуй, 2021 стал самым плохим годом для тех, кто планировал купить себе видеокарту. Вне всякого сомнения, есть пользователи, для которых 1000 долларов на развлечения – это сущие пустяки, но таких ребят не так много, поэтому в большинстве случаев мы можем констатировать сильное снижение покупательской способности. Приходится констатировать, что единственная возможность поиграть с относительно низким бюджетом состоит в покупке некогда бюджетных серий GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. Обе могут выступать в качестве временной передышки, но не годятся для энтузиастов и бескомпромиссных геймеров.
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Поскольку простых решений в данном случае нет, то мы предлагаем обратиться к результатам небольшого опроса, проведённого командой 3DCenter. Вопрос звучал следующим образом: изменилась ли ваша жизнь после резкого дефицита видеокарт, и в какую именно сторону? Подразумевалось, что геймеры станут думать о том, повлияли ли высокие цены на видеокарты на их интерес к новым играм, либо на них это никак не отразилось.
- 34% всех геймеров заявили, что вынуждены больше уделять внимание старым играм. Вероятно, причина в том, что видеокарта больше не способна тянуть новинки, поэтому многие предпочитают переждать бурю, вернувшись к культовым сериям, на которые раньше просто не было времени.
- 22% отмечают, что их жизнь действительно изменилась, а сами они стали больше уделять внимание чему-то не связанному с играми. Надеемся, что эти ребята пошли в спортзал, больше гуляют на улице, где нашли себе друзей в реальном мире. Вообще, всё может быть не так радужно, ведь вместо игр на компьютере можно смотреть сериалы.
- 18% признают некоторый дискомфорт от подорожавших видеокарт, но уверены, что от этого их интересы никак не изменились. В данном случае речь о тех, кто может себе позволить дорогую видеокарту, либо уже имел на руках скоростную модель. А может это те, кто всегда играл в старые бродилки, поэтому эффект для этих ребят не такой сильный.
- 14% вообще не заметили никакого эффекта. Тут даже нечего обсуждать, поскольку далеко не все интересуются играми.
- 12% заявили, что перешли на игровые приставки. А вот тут интересны подробности. Дело в том, что продажи консолей бью все рекорды. Кажется, что вскоре все геймеры с ПК уйдут на приставки, а в реальности только 12% пока решилось на такой шаг. Всё это значит, что многие надеются на улучшение ситуации. Производители видеокарт дают прямо противоположные прогнозы, поэтому мы полагаем, что до второй половины 2022 года ждать хоть какой-то нормализации цен не стоит.