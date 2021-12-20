Большинство наших читателей знает о том, что одним из главных фанатов криптовалют является Илон Маск. Основатель Tesla заявляет, что цифровые деньги исключают вмешательство государств, в значит более надёжны и не подвержены политическим и коррупционным факторам. Без сомнения есть и другие известные лица, ратующие за криптовалюты. Пожалуй, одним из фанатов Биткоина является основатель Twitter Джек Дорси. Но есть ли ещё публичные лица, которые открыто заявляли о своих инвестициях в криптовалюты? Без сомнения есть, а о некоторых из них мы сегодня и поговорим.
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Снуп Догг пришёл в криптовалюту позднее многих других известных лиц, но сделал это с присущей ему экспрессией. Сегодня он продаёт альбомы в NFT и стал для своих фанатов путеводной звездой на незнакомом им рынке.
Лионель Месси выступает частью экосистемы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», которая предоставляет фанатам возможность покупать токены ПСЖ, а позднее даже принимать участие в решении тех или иных вопросов, связанны с будущим клуба. Он несколько раз появлялся на промоакциях, посвящённых данной инициативе, а звёздное имя уже стало для многих решающим, ведь токены отлично продаются.
Марк Цукерберг планировал выпустить криптовалюту Libra ещё в 2019 году, но получил запрет от властей. Спустя два года придумал обходной путь, решив превратить социальную сеть в метавселенную. Ожидаются эксперименты с виртуально идентичностью, но пока всё слишком запутанно. Поддерживает криптовалюты, возможно, даже владеет ими. Планирует широко использовать возможности NFT-токенов.
Ким Кардашьян решила заняться рекламой Ethereum Max (EMAX). Как оказалось, разработчики данной криптовалюты обычные мошенники, а у звезды были даже проблемы с законодателями Великобритании. Ким Кардашьян отделалась лёгким испугом. На удочку злоумышленников ранее попал и Стивен Сигал. Он получил от разработчиков Bitcoiin2Gen немалую сумму денег, и теперь отказывается платить штраф в размере 330 000 долларов.
Пэрис Хилтон инвестировала в Эфир ещё тогда, когда он стоил 1000 долларов. Количество монет на её кошельке неизвестно. Кроме того, она активно продвигает NFT-токены и назвала своих домашних животных именами «Crypto Hilton» и «Ether Reum».
Магнус Карлсен является активным участником инициатив по внедрению криптовалют в шахматные турниры и другие мероприятия. Он считает одной из своих целей познакомить шахматное сообщество с криптовалютами и NFT. Не так давно выиграл 0.6 ВТС на турнире по Биткоин-шахматам.
На самом деле список далеко не полный. Если вас заинтересует данная тема, то мы обязательно его продолжим. Либо пишите известные вам факты, когда знаменитости активно принимали участие в жизни криптовалютного сообщества.