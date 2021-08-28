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Подсчитать количество криптовалют почти нереально. Дело в том, что большая часть проектов вообще нигде не торгуется, предлагая купить монеты на официальном сайте или через сомнительные обменники. Есть и среди них и мёртвые, интерес к которым потеряли даже создатели. А вообще создать криптовалюту не так сложно, а вот сделать её интересной сообществу энтузиастов крайне сложно. Небольшие команды используют броские заголовки и привлекают потенциальных покупателей огромными процентами или раздачей бесплатных монет. Куда интереснее, когда за криптовалютой стоит известная личность. В данном случае даже не обязательно, чтобы криптовалюта принадлежала самой звезде. Главное в этом деле броское имя. К примеру, в России амбассадором криптовалюты под собственным названием стала Ольга Бузова. Ожидаемо, всё провалилось, ведь Олечка и команда хотели только собрать денег.

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В США к рекламе крупного проекта Bitcoiin2Gen привлекли Стивена Сигала. Громкое имя и хорошо спланированная компания позволили стартапу получить 75 миллионов долларов от наивных вкладчиков. В какой-то момент стало ясно, что перед нами обычная пирамида, а Bitcoiin2Gen не желали сотрудничать с американской комиссией по ценным бумагам. Концов не нашли, но в данном случае это не важно, ведь козлом отпущения стал Стивен Сигал. Актёр делал всё возможное для проекта, за что ему выплатили немалый гонорар. Сам Стивен утверждает, что получил 250 000 деньгами и ещё 750 000 монетами. Поскольку Bitcoiin2Gen больше не существует, то и монеты ничего не стоят. В любом случае актёр не захотел иметь лишних проблем, поэтому предпочёл пойти на соглашение с американской Фемидой.

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В начале 2020 года его обязали заплатить 330 000 долларов, из которых он выплатил 75 000 и исчез в неизвестном направлении. Как оказалось, голливудский актёр прекрасно себя чувствует в Москве, где российское гражданство позволяет ему жить без ограничений. Судя по всему, в США не забыли о долге Стивена Сигала. Сегодня с него требуют ещё 200 тысяч. Сам актёр никак не комментирует штраф, поэтому неясно, планирует ли он вообще платить. А вообще актёр мог бы поискать денег в глубоких карманах, ведь ему ранее неплохо заплатили за рекламу World of Warships, где он даже выступал в качестве капитана корабля Миссури.



