Можно ли настроить графику так, чтобы даже на видеокарте GeForce GT 640 играть в популярные игры? Давайте разбираться

Видеокарта GeForce GT 640 поступила на прилавки магазинов в далёком 2012 году. Старушке уже больше девяти лет, но она всё ещё не сдаёт позиции, ведь её можно встретить как в бюджетных сборках, так и в качестве затычки там, где интегрированного графического чипа просто нет. Даже в 2012 году GeForce GT 640 была медленной и не считалась игровой, что уж говорить о конце 2021 года, ведь на руках у некоторых геймеров настоящие монстры в лице GeForce RTX 3090. И всё же, можно ли на видеокарте GeForce GT 640 запускать популярные игры?

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Данной проблемой озаботился автор канала zWORMz Gaming. Он представил себе ситуацию, когда геймер собрал мощный компьютер на базе Ryzen 9 5900X, но пожадничал на видеокарту за 1000 долларов. Из шкафчика была извлечена старая GeForce GT 640, а после началось тестирование. Настройки графики выбирались для каждой игры индивидуально. Блогер старался сделать так, чтобы снижение графических настроек не привело к резким визуальным просадкам. Это значит, что был выбран баланс между количеством кадров в секунду и визуальной привлекательностью картинки на дисплее. Разрешение экрана установлено на 1280х720р.

Пожалуй, хуже всего выглядит Red Dead Redemption 2. Мало того, что в игре наблюдаются постоянные падения fps до 17 единиц, так графика кажется настолько ужасной, что напоминает проекты из далёких девяностых.

Из-за проблем с производительностью нереально играть и в Forza Horizon 5. Здесь зависания приводят к вылету с дороги, а окружающий мир сливается в бесформенную цветную ленту.

Не порадует и COD Warzone. Там и без того полно читеров, а с просадками fps и плохой видимостью у вас вообще нет шансов. Лучше поиграть в Counter-Strike 1.5.

Не менее жуткий игровой опыт можно получить в Cyberpunk 2077. Здесь стабильных 25 кадров в секунду удалось добиться только превратив картинку в бесформенную кашу. Играть в это просто нереально.

Есть вопросы к PUBG, но здесь скорее вас должны волновать стоящие в отдалении враги, которые сливаются со зданиями и растительностью из-за низких настроек графики. Тормозов почти нет, но лучше воздержаться от подобного опыта.

Удивительно, но все остальные игры вполне сносно идут на GeForce GT 640. Без жертв не обошлось, но в той же GTA 5 визуально всё смотрится нормально, а прохождение не взывает проблем. Это значит, что даже у владельцев медленных видеокарт есть шанс поиграть. Главное – это правильный баланс между собственными запросами и возможностями вашего железа.

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