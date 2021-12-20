Из офиса компании в городе Цзянъю были украдены 50 видеокарт на сумму 4 миллиона рублей

Несколько дней назад мы говорили о проблеме демонстративного хвастовства, которая стала актуальная в последнее время среди майнеров. Эти ребята показывают нам огромные фермы, состоящие из десятков, сотен и даже тысяч устройств. Чаще всего это видеокарты, поэтому накал страстей в подобных темах нешуточный. Разрядить обстановку помогла сгоревшая ферма, что вызвало настоящий катарсис среди негодующих геймеров. И всё же, проблема майнинга актуальна, а большинство пользователей оказалось неспособно получить доступ к видеокартам. Кто-то покупает бюджетные модели, другие просто ждут, но есть и те, кто готовы на преступление ради своей цели.

реклама

Сразу же отсылаем вас в источник новости. Там рассказывается о том, что за последние месяцы случаи грабежа стали настолько частыми, что происходят чуть ли не каждую неделю. Дошло до того, что преступники и вовсе могут перехватить партию видеокарт, которую перевозят в грузовом автомобиле (привет, Доминик Торетто). Но перейдём к текущей новости.

Как сообщается, в городе Цзянъю (провинция Сычуань) произошло резонансное ограбление. Несколько человек одетых в маски и вооружённых палашами ворвались в офисное здание и вытащили из компьютеров 50 видеокарт. Добычей злоумышленников стали GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2060 производства MAXSUN. В момент ограбления в здании находился охранник, который не пострадал, но был сильно напуган ворвавшимися в здание людьми. Предполагаемая стоимость видеокарт составляет почти 4 миллиона рублей.

Как позднее выяснилось, ограбление спланировал один из новых сотрудников. Трое его подельников были задержаны, а полиция предполагает, что они связаны с другими резонансными ограблениями видеокарт. Очевидно, что люди, выбирающие подобный путь существуют в любом обществе. Возможно, если бы не было бы дефицита видеокарт, они бы переключились на что-то другое, но в данном случае приходится констатировать, что майнеры и перекупщики вызвали сильную напряжённость в обществе.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Не добавляет оптимизма тот факт, что производители не стремятся улучшить положение, отгружая майнерам целые партии, а NVIDIA идёт на прямой контакт с шахтёрами, выпуская специализированные версии, которые могли бы уйти к геймерам. Повторимся, большинство людей мирно негодует у себя за компьютером, но отдельные личности пытаются бороться с несправедливостью, нарушая закон. К примеру, в конце 2020 года прямо с завода MSI были украдены 225 единиц GeForce RTX 3090, которые на момент пропажи оценивались в 320 000 долларов, а сегодня могли бы стоить 700 000 вечнозелёных. Кстати, чаще всего преступники нападают на игровые клубы. Почитайте об этом по ссылке, указанной выше.