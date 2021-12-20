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В Китае участились случаи преступлений, связанных с кражей видеокарт из офисов и игровых клубов
Из офиса компании в городе Цзянъю были украдены 50 видеокарт на сумму 4 миллиона рублей
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Несколько дней назад мы говорили о проблеме демонстративного хвастовства, которая стала актуальная в последнее время среди майнеров. Эти ребята показывают нам огромные фермы, состоящие из десятков, сотен и даже тысяч устройств. Чаще всего это видеокарты, поэтому накал страстей в подобных темах нешуточный. Разрядить обстановку помогла сгоревшая ферма, что вызвало настоящий катарсис среди негодующих геймеров. И всё же, проблема майнинга актуальна, а большинство пользователей оказалось неспособно получить доступ к видеокартам. Кто-то покупает бюджетные модели, другие просто ждут, но есть и те, кто готовы на преступление ради своей цели.

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Сразу же отсылаем вас в источник новости. Там рассказывается о том, что за последние месяцы случаи грабежа стали настолько частыми, что происходят чуть ли не каждую неделю. Дошло до того, что преступники и вовсе могут перехватить партию видеокарт, которую перевозят в грузовом автомобиле (привет, Доминик Торетто). Но перейдём к текущей новости.

Как сообщается, в городе Цзянъю (провинция Сычуань) произошло резонансное ограбление. Несколько человек одетых в маски и вооружённых палашами ворвались в офисное здание и вытащили из компьютеров 50 видеокарт. Добычей злоумышленников стали GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2060 производства MAXSUN. В момент ограбления в здании находился охранник, который не пострадал, но был сильно напуган ворвавшимися в здание людьми. Предполагаемая стоимость видеокарт составляет почти 4 миллиона рублей.

Как позднее выяснилось, ограбление спланировал один из новых сотрудников. Трое его подельников были задержаны, а полиция предполагает, что они связаны с другими резонансными ограблениями видеокарт. Очевидно, что люди, выбирающие подобный путь существуют в любом обществе. Возможно, если бы не было бы дефицита видеокарт, они бы переключились на что-то другое, но в данном случае приходится констатировать, что майнеры и перекупщики вызвали сильную напряжённость в обществе.

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Не добавляет оптимизма тот факт, что производители не стремятся улучшить положение, отгружая майнерам целые партии, а NVIDIA идёт на прямой контакт с шахтёрами, выпуская специализированные версии, которые могли бы уйти к геймерам. Повторимся, большинство людей мирно негодует у себя за компьютером, но отдельные личности пытаются бороться с несправедливостью, нарушая закон. К примеру, в конце 2020 года прямо с завода MSI были украдены 225 единиц GeForce RTX 3090, которые на момент пропажи оценивались в 320 000 долларов, а сегодня могли бы стоить 700 000 вечнозелёных. Кстати, чаще всего преступники нападают на игровые клубы. Почитайте об этом по ссылке, указанной выше.

#видеокарты
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