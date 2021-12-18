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Zelot За пост начислено вознаграждение
Chia Coin и Raptoreum стали разочарованием для майнеров и уже потеряли большую часть стоимости
Так называемые "убиыйцы" Биткоина медленно покидают криптовалюный рынок
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За последние годы мы видели множество так называемых «убийц» Биткоина. Удивительно, но первую криптовалюту кто-то постоянно пытается превзойти. Бросаются смелые заявления, а соперники чаще всего прячутся за красивыми вывесками, тщательно скрывая свою личность от посторонних. Сегодня мы не будем перечислять всех претендентов, но достаточно и некоторых, чтобы составить впечатление о тщетных попытках комаров укусить слона. Об Эфире сегодня речь не идёт, поскольку Виталик Бутерин не был замечен в попытках представить свой актив более ценным, чем Биткоин.

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Пожалуй, первым, кто всерьёз заявил о планах свергнуть цифровое золото, был Dogecoin. Все вокруг решили, что это шутка, но тут в дело вступил Илон Маск, и всё завертелось. Недавно появились подтверждения теории, согласно которой основатель Tesla имеет немалую выгоду с рекламы Догикоина, но за руку пока интернет сыщики Илона не поймали. Следом за Dogecoin была Shiba Inu. Здесь всё идёт относительно стабильно, ведь разработчики криптовалюты не только вышли из тени, но и собираются доверить создание игры ААА-уровня студии PlaySide. Одновременно с Shiba Inu покорять вершины криптомира попытались создатели Chia Coin. Это отдельная и очень грустная история. Большинство из наших читателей уже даже стало забывать о дефиците жёстких дисков и резком росте цен на твердотельные накопители. За последний месяц, и без того падающая монета опустилась дешевле 100 долларов и продолжает своё бесславное пике.

Перечень неполный, но в данный момент мы хотели бы поговорить о криптовалюте под названием Raptoreum. Это был настоящий хит, который удержал продажи процессоров Ryzen 5000-й серии на стабильно высоком уровне. Всё дело в большом количестве кэш-памяти третьего уровня (L3), которой так славятся камни AMD последнего поколения. Начался ажиотаж, а владельцы систем на базе Ryzen 9 5900Х и Ryzen 9 5950Х тут же начали копать Raptoreum, рассказывая о своих планах разбогатеть.

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Нужно признать, что данная криптовалюта никогда не была дорогой, но в какой-то момент ажиотажный спрос привёл к тому, что она подорожала до 8 центов. Сегодня курс Raptoreum составляет 0.025 доллара, что меньше трёх центов, а стоимость за месяц рухнула в 3 раза. Скорее всего, кто-то ещё пытается копать Raptoreum, но многие уже осознали бесперспективность подобных попыток. Можно было бы сказать, что всё это мартышкин труд, ведь в текущих условиях никто не способен бросить реальный вызов Биткоину. Вот только на самом деле разработчики «убийц» цифрового золота преследуют иные цели. Они просто хотели стать очень богатыми. Не у всех вышло, но многие сегодня могут похвастать состоянием в несколько сотен миллионов долларов или даже больше.

#криптовалюты #биткоин #chia coin #raptoreum
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