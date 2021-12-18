Случиться это может уже в 2022 году, но решение может быть перенесено и на 2023 год

Сегодня Windows 11 мало чем отличается от предыдущей версии. Многие пользователи вообще не видят различий, а визуальные моменты не настолько критичны, поэтому на стандартной работе в системе это никак не сказывается. В результате можно услышать мнение, что изменений в новой ОС не так много. Вообще – это отчасти правда, ведь ещё год назад Windows 11 планировалась как расширенное обновление для Windows 10, но в какой-то момент переросло во что-то большее. Также стоит понимать, что в будущем упор на основные функции будет сделан именно в рамках одиннадцатой версии, поэтому различия между системами будут всё критичнее. Ну а вообще уже вскоре многие пользователи увидят эти самые различия своими глазами.

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Стоит отметить, что большинство пользователей никогда не запускало и даже не знает о существовании командной строки. Название «cmd.exe» для них всего лишь набор символов, но это не значит, что так думают все. Мы не будем перечислять весь спектр возможностей командной строки, хотя стоит признать, что она морально устарела очень и очень давно. Чего только стоит тот факт, что с 2000 года Microsoft не вносила в функционал программы вообще никаких изменений. Как стало известно, в одном из обновлений в 2022 году старую добрую командную строку заменит Windows Terminal. Сказать точно, когда это случится, пока сложно, поскольку пока нет даже тестовых сборок без «cmd.exe».

Представители Microsoft отмечают, что Windows Terminal будет не только включать абсолютно все возможности командной строки, но и собственный инструментарий. К примеру, заявлена поддержка подсистемы Windows для Linux (WSL), Azure Cloud Shell и PowerShell. Пусть интерфейс и выглядит гостем из 90-х годов, но здесь всё сделано для того, чтобы не испугать пользователей, привыкших к командной строке. Одновременно с этим появится возможность открывать несколько окон, переключатся между ними, а также настраивать цвет строки заголовка и многие другие параметры. Windows Terminal предложит продвинутый рендеринг текстовой информации с помощью графических процессоров, сможет работать с символами в Unicode и UTF-8 и многое другое. Ну а новому поколению понравится возможность использования эмодзи и смайликов, как бы это дико не звучало.

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Какое-то время Microsoft планирует дать возможность пользователям привыкнуть к Windows Terminal, оставив командную строку без изменений, но через вскоре файл «cmd.exe» будет окончательно удалён. Предполагается, что это случится в 2022 году, но здесь многое будет зависеть от пользователей. Если отзывы о Windows Terminal окажутся разочаровывающими, то жизненный цикл командной строки может быть продлён на неопределённый срок.