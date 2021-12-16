Одна из видеокарт окажется на 8 Гб видеопамяти, а другая получит всего 4 Гб

Уже ни для кого не секрет, что в январе 2021 года состоится выход нескольких видеокарт NVIDIA. По большей части это обновлённые модели, которые могут получить больше ядер CUDA или более внушительное количество видеопамяти. Всё это могло быть интересно в аспекте конкурентной борьбы, вот только пока NVIDIA конкурирует только сама с собой, заполняя все ценовые категории различными продуктами. Майнеры уже выяснили, что обновлённая GeForce RTX 3080 на 12 Гб окажется настоящим посленовогодним подарочком для майнеров, поскольку её эффективность в хешрейте Эфира увеличится на 20%. Также ожидается выход GeForce RTX 3070 Ti с 16 Гб скоростной видеопамяти и бюджетная GeForce RTX 3050, о ней и поговорим.

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Какое-то время назад сообщалось, что NVIDIA планирует выпустить сразу две версии: GeForce RTX 3050 и более прокачанную GeForce RTX 3050 Ti. Вот только в последнее время акцент сместился в сторону первой, а о более скоростной модели вообще ничего не слышно. Согласно последним слухам, на самом деле в продажу может поступить две видеокарты, а позднее к ним присоединится ещё и третья, но обо всём по порядку. Стандартная GeForce RTX 3050 получит графический чип GA106-150 и 2560 ядер CUDA. Ей прочат 8 Гб видеопамяти, а значит она окажется не только медленнее старших моделей, но и дешевле.

В то же время речь идёт о существовании неизвестной модели с 3072 ядрами CUDA. Вполне возможно, что это и есть GeForce RTX 3050 Ti. К сожалению, точных данных о количестве видеопамяти нет, а цена может оказаться ненамного ниже, чем у GeForce RTX 3060. Скорее всего шина памяти будет ограничена 128 битами, поэтому можно ожидать 8 Гб GDDR6.

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И вот сегодня в прессу попали характеристики ещё одной модели. Это совсем бюджетная карта, которая может оказаться вариантом GeForce RTX 3050 на 4 Гб. Последняя получит всего 2304 ядра CUDA, что предполагает низкую производительность, но гуманную цену. Предполагается, что таким разнообразием захотят воспользоваться партнёры NVIDIA, поскольку на базе одного и того же графического чипа они смогут создавать различные модели видеокарт в зависимости от потребностей, наличия тех или иных компонентов, или желания выйти на тот или иной ценовой уровень. В конце концов это просто выгодно с точки зрения производственных затрат и процесса выпуска готовой продукции. Предполагается, что выход одной или нескольких указанных выше видеокарт состоится уже в январе 2022 года.