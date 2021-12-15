Продажи могут начаться уже в конце января, а вот точная цена пока неизвестна

Из обрывочных слухов мы знаем, что в начале 2022 года NVIDIA планирует выпустить целую россыпь графических чипов. В первую очередь речь идёт о GeForce RTX 3050, которая должна стать надеждой для бюджетных геймеров. Кроме того, ожидается более скоростные версии уже выпущенных RTX 3070 Ti на 16 Гб и RTX 3080 на 12 Гб. Ранее сообщалось, что часть видеокарт может появиться в январе, в то время как другие появятся в феврале. На самом это не так важно, ведь разница в несколько недель не так критична для конечного покупателя. И всё же, энтузиасты ждут именно GeForce RTX 3080 с 12 Гб видеопамяти.

реклама

Известно, что она получит более широкую шину памяти на 384 бита, что увеличит пропускную способность с 760 Гб/с до 912 Гб/с. Также ожидается смена графического чипа на GA102-220, что увеличит количество ядер CUDA на 256 единиц ила на 2.9% – 8960 ядер. Подрастёт и энергопотребление, которое будет достигать 350 Вт. Вообще нас ждёт очень странный графический чип, ведь обновлённая версия должна оказаться медленнее GeForce RTX 3080 Ti. Последняя имеет как больше ядер CUDA, так и более внушительное количество тензорных ядер. А вот тактовая частота видеопамяти заявлена на отметке 19 ГГц для обеих моделей, поэтому в игровых тестах разница может оказаться незначительной.

И вот теперь самое интересное: майнинг. Обновлённая GeForce RTX 3080 получит алгоритм снижения показателей хешрейта LHR, поэтому фермерам придётся сразу же умерить свои аппетиты, но не всё так просто. Эксперты полагают, что майнеры смогут получить на 20% больше монет во время добычи Эфира, а фактическое количество окажется равно таковому для GeForce RTX 3080 Ti. Поскольку последние версии программ для добычи Эфира позволяют выжать из подобной карты больше 90 MH/s, то от обновлённой версии GeForce RTX 3080 стоит ожидать примерно аналогичных показателей.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

На самом деле сегодня один из главных вопросов – это цена, которую установит NVIDIA на новый графический чип. Мы уже знаем, что партнёры компании способны даже за относительно медленную GeForce RTX 2060 требовать 500 евро, поэтому даже сложно представить рекомендованную цену для такой высокопроизводительной модели, как GeForce RTX 3080 12 Гб. В данном материале вы можете изучить технические характеристики других видеокарт, которые должны поступить в продажу в начале 2022 года. Часть из них (или все) может быть анонсирована на предстоящем мероприятии CES 2022. Одной из причин такой запутанной линейки называется желание занять как можно больше ценовых ниш перед анонсом Intel Arc Alchemist.