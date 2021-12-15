Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Обновлённая GeForce RTX 3080 на 12 Гб может оказаться на 20% прибыльнее в майнинге Эфира
Продажи могут начаться уже в конце января, а вот точная цена пока неизвестна
анонсы и реклама
-13000р на MSI RTX 3070
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке

Из обрывочных слухов мы знаем, что в начале 2022 года NVIDIA планирует выпустить целую россыпь графических чипов. В первую очередь речь идёт о GeForce RTX 3050, которая должна стать надеждой для бюджетных геймеров. Кроме того, ожидается более скоростные версии уже выпущенных RTX 3070 Ti на 16 Гб и RTX 3080 на 12 Гб. Ранее сообщалось, что часть видеокарт может появиться в январе, в то время как другие появятся в феврале. На самом это не так важно, ведь разница в несколько недель не так критична для конечного покупателя. И всё же, энтузиасты ждут именно GeForce RTX 3080 с 12 Гб видеопамяти.

реклама

Известно, что она получит более широкую шину памяти на 384 бита, что увеличит пропускную способность с 760 Гб/с до 912 Гб/с. Также ожидается смена графического чипа на GA102-220, что увеличит количество ядер CUDA на 256 единиц ила на 2.9% – 8960 ядер. Подрастёт и энергопотребление, которое будет достигать 350 Вт. Вообще нас ждёт очень странный графический чип, ведь обновлённая версия должна оказаться медленнее GeForce RTX 3080 Ti. Последняя имеет как больше ядер CUDA, так и более внушительное количество тензорных ядер. А вот тактовая частота видеопамяти заявлена на отметке 19 ГГц для обеих моделей, поэтому в игровых тестах разница может оказаться незначительной.

И вот теперь самое интересное: майнинг. Обновлённая GeForce RTX 3080 получит алгоритм снижения показателей хешрейта LHR, поэтому фермерам придётся сразу же умерить свои аппетиты, но не всё так просто. Эксперты полагают, что майнеры смогут получить на 20% больше монет во время добычи Эфира, а фактическое количество окажется равно таковому для GeForce RTX 3080 Ti. Поскольку последние версии программ для добычи Эфира позволяют выжать из подобной карты больше 90 MH/s, то от обновлённой версии GeForce RTX 3080 стоит ожидать примерно аналогичных показателей.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

На самом деле сегодня один из главных вопросов – это цена, которую установит NVIDIA на новый графический чип. Мы уже знаем, что партнёры компании способны даже за относительно медленную GeForce RTX 2060 требовать 500 евро, поэтому даже сложно представить рекомендованную цену для такой высокопроизводительной модели, как GeForce RTX 3080 12 Гб. В данном материале вы можете изучить технические характеристики других видеокарт, которые должны поступить в продажу в начале 2022 года. Часть из них (или все) может быть анонсирована на предстоящем мероприятии CES 2022. Одной из причин такой запутанной линейки называется желание занять как можно больше ценовых ниш перед анонсом Intel Arc Alchemist.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3080 12 гб
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Забавные картинки, приколы и демотиваторы на компьютерную тематику
Вариант GeForce RTX 3080 12 ГБ должен обеспечить 20% прирост производительности в майнинге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
43
Хакеры окончательно взломали PlayStation 4 – стал возможен запуск всех игр, вышедших за 8 лет
9
117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
5
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
13
Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
36
9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
5
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
98
Компания German Bionic представила улучшенный экзоскелет Cray X из углеродного волокна
3
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
30
Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
33
Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
19
Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
16
Kia демонстрирует рост продаж электромобилей в Европе
+
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
57
В графике анонса новых видеокарт NVIDIA произошли изменения
17
Глава Vivaldi призывает пользователей противостоять агрессивному продвижению Microsoft браузера Edge
12
В Китае все смартфоны Sony Xperia Pro-I раскупили за несколько дней
6
Инженерный чип Ryzen 6000 на DDR5 прошёл первые тесты – аналог Ryzen 7 5800H в CrossMark
2
Авторы Total War Warhammer III показали карту сюжетной кампании проекта
2
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
21

Популярные статьи

Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
90
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
40
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
52
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
85
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
39
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
24
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
29
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
44
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
27
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
38

Сейчас обсуждают

Илья Мишин
15:23
Взял 1650 на DDR6 / 12000 mhz, за 300€ в Испании, никакого дифицита, карточек полно, единственное что 3080 не ЛХР разобрали есть только ЛХР и 3090 ЛХР. Дефицит создан искусственно в СНГ продавцами ка...
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
Ильдар Гарифуллин
15:18
Ну так капитализм же. Те кто не может обеспечить спрос на еду своими деньгами должен умереть от голода. И то, что нормальных условий для нормальной жизни всё меньше имеет туже причину в основе - кому-...
Специалисты Сбера отказались покупать серверные CPU Эльбрус-8СВ из-за технических проблем
cag
15:18
Не вижу смысла в мониторах мене 30", вот где устаревание. Идеальная связка комп с монитором 2к на 32" и телик 4к (43-55"). Так можно сайтики читать на монике, а игры на телике.
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
Celeron 9 GHz
15:18
О, кажется, сайты теперь открываются. Realistic Games: * Sex World 3D ***** * Dream Sex World **** * Adult World 3D *** (оценки взяты с какого-то сайта с обзорами игрушек)
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
overandover
15:14
10 фпс разницы отночительно чего? Я вот категорически не согласиля иметь 50 фпс вместо 60. А разница ведь больше.
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
Валерий Муравицкий
15:13
А дефолт рубля в 90-ых , обесценивание к $ в 2,5раза с 2014 года и развал СССР это не преступление? Или кто-то ответил за это?
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
Дмитрий Борисов
15:13
В том что автор не разбирается в вопросе и много где написал херню
Хакеры окончательно взломали PlayStation 4 – стал возможен запуск всех игр, вышедших за 8 лет
matocob
15:12
За 2004-2021 годы, FX57 + Epox 9NDA3I ни разу не выдавала синьку. Либо с руками что-то не то, либо с головой - подбором комплектующих. Единственное, что произошло за эти годы - повздувались кондёры, к...
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
Дмитрий
15:11
Так это дыра связанная с ява вроде. причем тут мозила или хром) хром просто быстрее кинулся затыкать и ява тоже
Google рекомендует обновить находящийся под атакой браузер Chrome
overandover
15:10
Так вот пущай работают, а не деградируют. А если уж и деградировать, то за православным пк
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем