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В 1 квартале ожидается падение стоимости потребительских SSD до 10% – TrendForce
При этом NAND Flash должна подешеветь до 15%
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После начала продаж процессоров Alder Lake многие российские энтузиасты столкнулись с неожиданной проблемой, ведь DDR5 оказалась недоступна. Кто-то обратился к перекупщикам, другие – просто ждут. В качестве альтернативы можно купить материнскую плату с поддержкой оперативной памяти DDR4, но в таком случае придётся мириться с ощутимым падением производительности и амбициями о переходе на новое поколение ОЗУ. Несколько дней назад аналитики TrendForce представили отчёт, в рамках которого поделились своим виденьем того, как будет развиваться обстановка на рынке оперативной памяти. По их мнению, после поступления в продажу недорогих материнских плат и процессоров Alder Lake с заблокированным множителем, ожидается увеличение производства. Это приведёт к тому, что уже в первом квартале 2022 года нас ждёт падение цен на эту продукцию до 10%.

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Что же, это не единственный прогноз TrendForce. Аналитики сообщают, что в начале года ожидается сильное падение стоимости NAND Flash. Предполагается, что общее падение по рынку составит немалые 15%, а в числе главных причин называется переизбыток предложения. Эксперты полагают, что перед новогодними и рождественскими праздниками производители смартфонов сделали большие запасы комплектующих, в том числе и памяти. Именно поэтому какое-то время основные игроки не будут испытывать необходимости в новых поставках. Очевидно, что цена твердотельных накопителей складывается не только из ячеек памяти, поэтому аналитики предполагают, что стоимость клиентских SSD упадёт до 10%.

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Немалый вклад в падение цен на NAND Flash сыграет усиление конкуренции. Ожидается как выход новых игроков, так и попытки таких гигантов, как Western Digital занять нишу на развивающемся рынке. Нельзя сбрасывать со счетов и постепенное снижение стоимости SSD из-за перехода на новые техпроцессы и удешевления условного 1 Гб ёмкости. В TrendForce указывают и на снижение цен на карты памяти и флешки до 13%. Как обычно, до российских покупателей всё это может не дойти, ведь в дело могут вступить разыгравшиеся после праздников аппетиты ритейлеров и поставщиков, которые захотят наверстать недополученную из-за долгих выходных прибыль. Кроме того, перед нами всего лишь прогноз. Нужно понимать, что полупроводниковый кризис не стихает, а значит вместо снижения цены мы можем увидеть резкий рост спроса и очередное подорожание.

#аналитика #ssd #trendforce
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