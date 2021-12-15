Что будет с ценами на новую оперативную память, и когда ждать улучшения ситуации?

Поскольку Intel не делится успехами продаж новой линейки процессоров Alder Lake, то узнать количественные показатели не представляется возможным. Неясно, насколько хорошо идут дела, но есть явный признак, указывающий на невысокий интерес покупателей – полное отсутствие оперативной памяти DDR5 в магазинах. Ясно, что можно установить старую DDR4, но многие энтузиасты и обычные пользователи планировали переход на новый стандарт ОЗУ, поэтому могли отложить покупку процессора до лучших времён. Ощутимо увеличить продажи помогут недорогие материнские платы на чипсетах B660 и H610, а также процессоры без разблокированного множителя.

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Кроме дефицита оперативной памяти нового стандарта эксперты констатируют высокие цены на DDR5, что делает новую ОЗУ невыгодной в глазах потенциальных покупателей. По мнению аналитиков TrandForce, уже в 1 квартале стоит ждать снижения цен на комплекты DDR5 до 13%. На самом деле предсказания слишком размыты, а сами аналитики отмечают низкое проникновение процессоров Alder Lake в качестве главной причины высоких цен. Получается замкнутый круг: DDR5 в дефиците, поскольку только начала выпускаться и мощностей явно недостаточно. Цены на неё растут, поскольку некоторые энтузиасты готовы переплачивать за право владения ОЗУ нового поколения. Ждать удешевления преждевременно, поскольку рынок ещё не насытился и ещё какое-то время большая часть комплектов будет попадать к перекупщикам.

Аналитики отмечают, что быстрых изменений на рынке ждать не стоит. Продажи Alder Lake будут нарастать, в чём помогут недорогие камни до 200 долларов (например, Core i5-12400F). А вообще некоторые надежды связываются с ОЕМ-поставщиками, которые имеют доступ к компонентам и могут выбирать между DDR5 и DDR4. Чем больше комплектов памяти будет продано, тем больше их начнут выпускать производители, получающие сигнал от пользователей, заинтересованных в пусть и не совсем дешёвой, но более скоростной продукции.

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Но больше всего надежд на появление DDR5 в магазинах по сниженным ценам связано с началом продаж процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4. Ожидается, что они нагрянут в 4 квартале 2022 года. Это значит, что к этому моменту стоит ждать медленное насыщение рынка. Стоимость комплектов оперативной памяти нового стандарта будет вяло опускаться весь год и только вместе с новым поколением Ryzen 7000 окажется на приемлемом для энтузиастов уровне. Что до массового покупателя, то DDR5 ещё долго будет оставаться нишевой. Скорее всего только в 2023 году мы увидим её внутри относительно недорогих систем, хотя последствия полупроводникового кризиса могут сместить переход на 2024 год.