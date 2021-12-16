Злоумышленники не выходят на связь, а значит 1 миллион долларов может быть безвозвратно утерян

Несколько дней назад аналитическая компания Coincub выпустила глобальный рейтинг «Global Crypto Ranking guide for Q4 2021» суть которого сводится к оценке тех или иных показателей использования криптовалют в нескольких десятках странах мира. Может показаться, что данный рейтинг в чём-то перекликается с показателями майнинга, а значит на первом месте должны располагаться США, а на третьем Россия, но в данном случае всё не так. В реальности речь идёт не о темпах добычи, а о том, куда после этого криптовалюта направляется, где обналичивается и как интегрируется в реальную экономику. И вот здесь хороших новостей для держателей криптовалюты из РФ у нас нет, ведь аналитики полагают, что Россия по степени проникновения цифровых денег в экономику находится на предпоследнем месте.

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Критериев для оценивания множество, но один из них касается простоты вывода криптовалюты в фиат, что крайне затруднительно. Крупные биржи делают всё возможное, чтобы ваша криптовалюта или стейблкоины как можно дольше не выходили за пределы внутреннего мирка. Попробуйте купить Эфир или Биткоин хотя бы на 100 долларов. Вы удивитесь, как легко и просто это сделать с применением обычного смартфона и банковской карты. А теперь сделайте тоже, но в обратном направлении. Мы не утверждаем, что сделать это уж очень сложно, но той простоты, о которой шла речь выше, вы точно не получите.

Если у вас в криптовалюте всего пару сотен долларов, то можно воспользоваться обменником, но что делать тем, кто наварил на росте курса сотни тысяч или даже миллионы долларов. В первую очередь радоваться, ну а после думать головой и не доверять людям из телефона. Увы, но далеко не у всех получается. Как сообщается, на этой неделе житель Москвы лишился 1 миллиона долларов в криптовалюте. Дело было так: пострадавший хотел обналичить 1 миллион долларов в стейблкоинах Tether (USDT). Он договорился о встрече с покупателем, получил деньги и перевёл ему на счёт 1 миллион долларов в криптовалюте. Как только криптовалюта была переведена в помещение ворвались неизвестные, которые отняли сумку и вместе с мошенником ушли.

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Выйти на связь с мошенником не удалось, поэтому потерпевший обратился в полицию. Похоже в России эпидемия подобных случаев, ведь ещё один житель Москвы и по совместительству владелец криптовалют лишился 7 миллионов рублей при идентичных обстоятельствах, но уже 8 декабря. Важно понимать, что в интернете огромное количество мошенников, которые мечтают отнять ваши деньги. Не облегчайте им жизнь, ведь они и без того научились зарабатывать немалые деньги на наивных майнерах и держателях криптовалют.