На заблокированном счету находится 8 461 957 монет в Эфире

После того как эфир перейдёт на протокол Proof of Stake, майнеров ждёт неприятный сюрприз, ведь добывать криптовалюту на видеокартах будет невозможно. Когда это случится, пока неясно, ведь Виталик Бутерин до сих пор не отметил эти и многие другие этапы на дорожной карте. Есть несколько идей, но их реализация явно затянется на годы. Это может значить, что какое-то время майнерам ничего не грозит, а видеокарты продолжат оставаться под прицелом.

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Ethereum 2.0 близко. Будет правильным заметить, что он на пути, но часть изменений, которые придут вместе с переходом на новый алгоритм добычи Эфира, уже активна больше года. Это так называемая сеть Beacon Chain, в рамках которой любой владелец Эфира может опробовать пресловутый стейкинг. Происходит это следующим образом: вы переводите 32 монеты и больше в специальное хранилище, где они блокируются. Что любопытно, после этого вы фактически теряете традиционные права владения, ведь больше вы не в силах вывести свои монеты, продать их и поменять. В таком виде они пролежат до тех пор, пока один из хадфорков после наступления Ethereum 2.0 не сможет регламентировать порядок выплат.

Для справки: всем тем, кто таким образом заблокирует свои монеты, причитается вознаграждение. Чем больше у вас монет, тем выше награда. Пока речь идёт о 5% годовых, но планы могут измениться, а процент вырасти в случае крупных вкладов. Это как в банке, обычным людям предлагаются стандартные условия, VIP-клиентам всегда готовы оказывать услуги, о которых даже нет упоминания на официальном сайте банка.

Что же, похоже у Виталика Бутерина появился именно такой клиент. Как стало известно, Кит заблокировал 8 461 957 монет Эфира, что на момент написания данного материала составляет 32 миллиарда долларов, на контракте в сети Beacon Chain. Как мы писали выше, это полная блокировка, а владелец монет теперь будет сидеть в сторонке и ожидать перехода Эфира на PoS и готовности всех хардфорков. Вполне возможно, что случится это уже к концу 2022 года, но для столь безумного шага нужно отчаянно верить в детище Виталика Бутерина, криптовалюты и иметь на счету ещё хотя бы 30 миллиардов.

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Изучите наш недавний материал. Скорее всего такой вот Кит явно не один, ведь где-то плавает несколько рыбёшек с примерно аналогичным количеством монет. Это удивительно, но мы не знаем имён этих людей, а Форбс не указывает их в топ 1000 самых богатых людей планеты.