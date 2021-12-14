Крупные инвесторы скупают Эфир, который сильно подешевел в последние несколько дней

Если судить по обрывочным высказываниям, которые доносятся из стана финансовых аналитиков, то всех держателей криптовалют ждёт бодрящий предновогодний душ. Дело в том, что пандемия вынудила лидеров США и ряда европейских стран к необдуманным действиям в области монетарной политики. Проще говоря, только лишь за один год американский ФРС напечатал больше денег, чем за прошедшие десять или даже больше лет. При этом многие эксперты и раньше называли ситуацию с накачиванием деньгами мегакорпораций долларами опасной, а сегодня даже страшно представить, что произойдёт, когда гигант на глиняных ногах по имени Apple падёт.

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Когда это случится и случится ли, неясно, ведь правительство США готово предпринимать массу усилий для сдерживания, поэтому уж очень сильно волноваться о судьбе яблочной компании мы бы не рекомендовали, а вот держателям криптовалют может быть несладко. И вот здесь нас ждёт сюрприз, ведь Киты не разделяют пессимизма экспертов, продолжая накапливать Эфир на своих кошельках. Сообщается, что 10 держателей (все они могут принадлежать одному или любому другому до десяти количеству людей) криптовалюты могут похвастать наличием на своих счетах 24.78 миллиона монет. Это больше 93 миллиардов долларов по курсу на вечер 14 декабря и 100 миллиардов долларов, если считать утро воскресенья.

Важно учитывать, что в последние годы указанные 10 кошельков только накапливали Эфир, не занимаясь его продажей несмотря на ценовые колебания. В то же время 10 крупнейших бирж могут похвастать куда менее внушительным состоянием в 3.82 миллиона монет, что соответствует 12 миллиардам долларов. Аналитики полагают, что темпы, с которыми Киты скупают Эфир, позволяют говорить о приближении статус-кво с июнем 2016 года, когда были достигнуты рекордные 26.63 миллиона монет на указанных выше десяти кошельках.

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Не менее активны крупные хедж-фонды. К примеру, совсем недавно Three Arrows Capital, принадлежащий крипто-миллиардеру Чжу Су, купил на биржах Binance и Coinbase 14 833 монеты. Сумма не так велика и составляет 56 миллионов долларов, но позиция Чжу Су показательна. На него равняются многие менее крупные рыбы, поэтому стоит ожидать, что некоторые из мелких рыбёшек тоже захотят купить Эфира на несколько миллионов долларов. А вообще это не самый большой перевод, ведь 7 декабря Чжу Су купил 91 477 монет на сумму 353.3 миллиона долларов. Не исключено, что Three Arrows Capital и ему подобные готовятся к реваншу, когда Эфир и Биткоин резко подорожают. Случится ли это в 2021 году, или придётся подождать до 2022 года, не знает никто (кроме Чжу Су).