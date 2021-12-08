В Иркутской области обнаружено более 1000 незарегистрированных майнинг ферм

Российская глубинка стала раем для майнеров. Особенно привлекательно выглядит Иркутская область, где холодный климат сочетается с низкими тарифами на электроэнергию. Было бы наивным полагать, что шахтёры переезжают в такую глушь в попытках улучшить энергоэффективность своих ферм. Скорее – это бонус, который может получить любой заинтересованный в экономии майнер. Первые сведения о массовости миграции фермеров в Иркутскую область появились в ноябре. Поскольку информация в интернете распространяется быстро, то неудивительно, что майнеры быстро осознали потенциальную выгоду. Сравните, в среднем по России нужно платить за 1 кВт около 6 рублей, а в Иркутской области всего 80 копеек.

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Отдельные депутаты уже грезят о превращении города в столицу всех майнеров Солнечной системы, а губернатор не против приезда шахтёров, но с некоторыми оговорками. Как это обычно бывает, многие прочитали только первую часть заявления губернатора области. Ну а в результате только по официальным данным компании Иркутскэнергосбыт, в регионе сегодня находится не меньше 1000 серых майнеров, которые занимаются добычей криптовалюты без заключения соответствующих договоров о выделении им дополнительных мощностей.

Мало того что это несёт потенциальную опасность для стабильной работы сетей, так приводит к огромным бюджетным потерям. Дело в том, что жители Иркутской области получают электричество по льготной цене, в то время как предприятия должны платить больше: 3.6 рубля за 1 кВт. Часть майнеров уже получила приглашение в суд. Всего направлено 85 исковых заявлений, которые должны принести в бюджет региона больше 73 миллионов рублей. Расчётная сумма получена в результате определения разницы между гражданским тарифом на электричество и ценой за 1 кВт для предприятий.

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Тяжба между поставщиком электроэнергии и майнерами только началась. Пока выигрышными оказались только 9 дел, в результате которых с фермеров планируется взыскать 8.7 миллиона рублей. Ну а впереди длительные судебные разбирательства, результатом которых станет наполнение бюджета и урок для майнеров. Представители Минэнерго подчёркивают, что фермы не могут пользоваться льготным тарифом, поскольку добыча криптовалюты не входит в список бытовых нужд потребителей. Очевидно, что даже после повышения тарифа до 3.6 рубля майнинг в Иркутской области гораздо выгоднее, чем в Москве, ведь рано или поздно фермеров везде обяжут платить за потребление энергии по повышенному тарифу.