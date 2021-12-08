Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
В Иркутской области обнаружено более 1000 незарегистрированных майнинг ферм
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Российская глубинка стала раем для майнеров. Особенно привлекательно выглядит Иркутская область, где холодный климат сочетается с низкими тарифами на электроэнергию. Было бы наивным полагать, что шахтёры переезжают в такую глушь в попытках улучшить энергоэффективность своих ферм. Скорее – это бонус, который может получить любой заинтересованный в экономии майнер. Первые сведения о массовости миграции фермеров в Иркутскую область появились в ноябре. Поскольку информация в интернете распространяется быстро, то неудивительно, что майнеры быстро осознали потенциальную выгоду. Сравните, в среднем по России нужно платить за 1 кВт около 6 рублей, а в Иркутской области всего 80 копеек.

реклама

Отдельные депутаты уже грезят о превращении города в столицу всех майнеров Солнечной системы, а губернатор не против приезда шахтёров, но с некоторыми оговорками. Как это обычно бывает, многие прочитали только первую часть заявления губернатора области. Ну а в результате только по официальным данным компании Иркутскэнергосбыт, в регионе сегодня находится не меньше 1000 серых майнеров, которые занимаются добычей криптовалюты без заключения соответствующих договоров о выделении им дополнительных мощностей.

Мало того что это несёт потенциальную опасность для стабильной работы сетей, так приводит к огромным бюджетным потерям. Дело в том, что жители Иркутской области получают электричество по льготной цене, в то время как предприятия должны платить больше: 3.6 рубля за 1 кВт. Часть майнеров уже получила приглашение в суд. Всего направлено 85 исковых заявлений, которые должны принести в бюджет региона больше 73 миллионов рублей. Расчётная сумма получена в результате определения разницы между гражданским тарифом на электричество и ценой за 1 кВт для предприятий.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Тяжба между поставщиком электроэнергии и майнерами только началась. Пока выигрышными оказались только 9 дел, в результате которых с фермеров планируется взыскать 8.7 миллиона рублей. Ну а впереди длительные судебные разбирательства, результатом которых станет наполнение бюджета и урок для майнеров. Представители Минэнерго подчёркивают, что фермы не могут пользоваться льготным тарифом, поскольку добыча криптовалюты не входит в список бытовых нужд потребителей. Очевидно, что даже после повышения тарифа до 3.6 рубля майнинг в Иркутской области гораздо выгоднее, чем в Москве, ведь рано или поздно фермеров везде обяжут платить за потребление энергии по повышенному тарифу.

#майнинг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Доходы майнеров сильно упали – вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 15 месяцев
RTX 2060 12GB Founders Edition отменен - будут только нерефересные версии
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ показала хорошую производительность в играх и майнинге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
96
Майнеры не смогут взломать защиту LHR, а доступность видеокарт улучшится к концу 2022 – NVIDIA
25
25 смартфонов Huawei и Honor получили обновлённую операционную систему HarmonyOS 2.0
8
Dogecoin продолжил падение и может в ближайшие месяцы повторить судьбу Chia Coin
11
Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
5
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
115
6 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 4.0 с ОС Android 12
+
В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
8
Доходы майнеров сильно упали – вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 15 месяцев
42
Xiaomi представит POCO M4 Pro 5G в России 16 декабря
2
Появились предполагаемые спецификации всех чисетов Intel для материнских плат LGA1700
4
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
34
Крейг Райт, называющий себя Сатоши Накамото, выплатит семье своего партнёра $100 млн
13
Intel и Denuvo решили проблему совместимости игр с платформой Alder Lake
8
Учёные из Стенфорда научили дрон приземляться на деревья, оснастив его соколиными лапами
+
Европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась в 2 раза ниже российской RTX 2060 Super
14
Xiaomi 11 Lite LE получит Snapdragon 778G, 90-Гц дисплей AMOLED, NFC и Android 11
+
Xiaomi 12 Lite получит Snapdragon 778G+, 120-Гц дисплей и версию с телеобъективом
2
Раскрыты спецификации чипсетов H670, B660 и H610 для платформы Intel Alder Lake
10
Функция «Заблокированная папка» в Google Фото начинает распространяться на всех смартфонах
1

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
90
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
33
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
49
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
15
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
9
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
38
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
13

Сейчас обсуждают

Bernigan
14:29
Наверное судья, адвокаты, и вообще все, все, все получили хорошую долю с этого дела. Кем то честным трудом заработанные миллиарды, пойдут в руки тех кто нихуя не делает, потому в мире всё и плохо, кап...
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
Александр Смехов
14:29
ну очень простое объяснение. покупка на западных площадках с международной доставкой - более сложный процесс (доступный не для всех), чем в том же ситилинке будь он неладен. я как то продавал в своё в...
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Me4tatelI&gt;
14:28
если не одну вещь, то может быть немного выгодно даже с учетом пошлины риск что если что возвращать надо будет за свой счет
На протяжении последних 12 месяцев AMD непрерывно увеличивала долю на рынке ПК
Grotlon
14:28
Мы нацистов не одобряем.
На протяжении последних 12 месяцев AMD непрерывно увеличивала долю на рынке ПК
Михаил
14:27
Еще один больной. Давно кукушку лечил? Видимо хорошо ты упоролся на автомобиле в дерево. Так по жизни и будешь искать кого то? Эдик про таких как ты https://www.youtube.com/watch?v=GZNcjY86858&t=612s
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
ЭдSenbonzakura
14:26
Оптерон почему ты за всех решил что денег нет?! Все развивается, все бегают -совместные предприятия, у пацанов глаза горят, у всех бизнес на уме....
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
Александр Смехов
14:26
за все надо платить
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Jurten Krieg
14:25
Переживёт тебя вполне, греча)
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ показала хорошую производительность в играх и майнинге
Собака на Зене
14:25
Ты мне это из соседней палаты пишешь?
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
Леди Яга
14:24
Даже кушать на на что, все на оплату кредитов уходит. Ясно - понятно )
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем