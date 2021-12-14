Разработчики просто не понимают, какой должна быть Grand Theft Auto VI, ведь любое решение может вызвать гнев в обществе

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition стала одним из самых больших разочарований 2021 года. Многие полагали, что Rockstar улучшит текстуры, осовременит графику и добавит некоторые спецэффекты. Вместо этого мы получили много мыла, которое буквально валит на геймеров. Мало того, любители серии ещё и вынуждены были платить за эту подделку 60 долларов. Очевидно, что всё это привело геймеров в бешенство и вынудило студию приносить свои извинения и даже подарить всем покупателям ремастера оригинальные игры.

реклама

Возможно, стоило бы не заниматься ерундой, а начать уже разрабатывать Grand Theft Auto VI? Возможно, но не факт, что это произойдёт. Дело в том, что уже несколько лет мы то и дело слышим странные утечки, каждая из которых не состыковывается с предыдущей. А вообще создаётся такое ощущение, что речь идёт о различных играх. К примеру, был момент, когда место главного героя должна была занять героиня. После этого инсайдеры писали о расширении игрового мира, а также о возвращении некоторых знаковых фигур из предыдущих частей. Дошло до того, что в утечках вообще у главного героя не было пола, а все показатели можно кастомизировать согласно личным вкусам.

Может показаться, что всё это бред инсайдеров, желающих заработать на громких слухах. До недавнего времени мы так и думали, вот только после последних заявлений аналитика AccNGT, который съел собаку на играх студии от Rockstar и Quantic Dream, всё встало на свои места. По словам эксперта, студия уже несколько раз начинала создавать Grand Theft Auto VI с нуля. Писался сценарий, создавались компьютерные персонажи, а после всё выбрасывалось в мусор. Автор не уточнил в чём именно заключается проблема, но мы можем предположить, что дело в практике отмены и социальной напряжённости, которая сегодня царит на Западе.

Руководство Rockstar просто не понимает, каким сегодня должен быть главный герой одной из самых известных игровых серий на планете. Если это будет белый мужчина, то студию ждёт травля. Доверить уличные разборки девушке – не лучшая идея, ведь это может стоить больших денег, недополученных вследствие плохих продаж. Эксперименты с полом ещё никогда не приносили должного эффекта ни в фильмах ни в играх, ведь подобные проекты автоматически становятся нишевыми.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Аналитик полагает, что Grand Theft Auto VI даже близко не будет такой, как мы ожидаем и станет полным разочарованием. А вообще анонса следует ждать в начале 2022 года. Если этого не случится, значит всё снова начали с нуля, поэтому самое время волноваться, ведь в таком случае выход может быть перенесён на неопределённое время. Что до графики, то с этим всё в полном порядке. Специалисты Rockstar готовы превратить в Next Gen даже самый безнадёжный проект.