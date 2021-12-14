Скоро Новый год, а значит ждать каких-то релизов и выходов новых образов с прошивками не стоит. Именно поэтому мы сегодня выкладываем один из последних сборников, которые могут заинтересовать наших читателей. Внутри можно найти прошивки для 117 смартфонов Xiaomi на базе MIUI 12 и MIUI 12.5. Версия в первую очередь определяется возрастом мобильного телефона. Так, аппараты Redmi восьмой серии и старше могут рассчитывать только на MIUI 12, в то время как более новые Redmi девятой серии и моложе получат MIUI 12.5.
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Аналогичная ситуация и с линейкой Redmi Note. Сообщается, что начиная с седьмой серии можно установить MIUI 12.5, а вот более старые телефоны могут рассчитывать исключительно на MIUI 12. Инсайдеры отмечают, что сборник составлен 13 декабря. Далеко не все указанные ниже смартфоны получили обновление безопасности от декабря, но новее вы точно ничего не найдёте. Все прошивки стабильные, поэтому волноваться за сборки не приходится. Также всё это официальные образы, которые не подвергались изменениям энтузиастов.
При скачивании выбирайте наиболее подходящую для вас прошивку и учитывайте все нюансы. Если вы по каким-то причинам не знаете, как провести прошивку, проще подождать несколько месяцев, когда изменения попадут в официальную рассылку и прилетят к вам автоматически. Стоит отметить, что далеко не все аппараты вообще могут претендовать на более новые прошивки. К примеру, указанный выше Redmi Note 7 официально получал только глобальную MIUI 12, что не мешало рассылке MIUI 12.5 для него в Китае. Обращайте внимание на подобные мелочи. Ссылка на прошивки.
- Redmi Note 7
- Redmi 8A Dual
- Mi 9 Lite
- Redmi 10X Pro
- POCO F3 GT
- Mi 9 SE
- POCO X3 Pro
- Redmi K30i 5G
- Mi Mix 2
- Mi 11i
- Mi 8 SE
- Redmi S2
- POCO C3
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 9C NFC
- Redmi Note 10
- Redmi K30 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10
- Redmi 8A
- Mi 9T Pro
- Mi 10 Youth Edition
- POCO F3
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 10S
- Redmi K20 Pro
- Redmi 6
- Mi Mix 4
- POCO C31
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 8T
- Mi 10T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi K30 4G
- Redmi Note 9S
- Mi 9
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Y2
- Mi Max 3
- Mi MIX Fold
- POCO X3
- Redmi 7
- Redmi K30 Ultra
- Mi 9T
- Redmi 9A
- Redmi 9 Prime
- Mi Pad 5
- Redmi Note 11 [China]
- Mi 11 Ultra
- POCO M4 Pro 5G
- Mi Note 10
- Mi 11X
- Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Mi 8 Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 11 Pro
- Xiaomi CIVI
- Mi CC9 Pro
- Xiaomi 11i
- Redmi 6A
- Redmi K40 Pro+
- Xiaomi 11T Pro
- Redmi Note 11 4G
- Mi 10i
- Mi CC9e
- Mi 8 Lite
- Redmi Note 10S
- Redmi 9
- Redmi K30 5G
- Mi Mix 3
- Mi 11
- Mi 10 Lite 5G
- POCO X2
- Mi 11X Pro
- POCO M2 Pro
- Mi 8
- Redmi K40
- Redmi K30S
- Mi 10 Ultra
- POCO X3 GT
- Mi Note 10 Lite Zoom
- POCO F2 Pro
- POCO M3
- Mi Note 3
- Mi Mix 2S
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 7S
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi 7A
- Mi 6X
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi 10X
- Redmi 9C
- Xiaomi 11T
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 8
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 9T
- Mi 10T Lite [Global]
- Redmi 10
- Redmi Note 9 Pro
- Mi CC9
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 9
- Mi Mix 3 5G
- POCO M2
- Redmi 9 Power
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi 8
- Redmi K20
- Mi 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- POCO F1
- Note 5 Pro