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117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
Ищите свой смартфон среди указанных в материале аппаратов и качайте наиболее свежую прошивку
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Скоро Новый год, а значит ждать каких-то релизов и выходов новых образов с прошивками не стоит. Именно поэтому мы сегодня выкладываем один из последних сборников, которые могут заинтересовать наших читателей. Внутри можно найти прошивки для 117 смартфонов Xiaomi на базе MIUI 12 и MIUI 12.5. Версия в первую очередь определяется возрастом мобильного телефона. Так, аппараты Redmi восьмой серии и старше могут рассчитывать только на MIUI 12, в то время как более новые Redmi девятой серии и моложе получат MIUI 12.5.

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Аналогичная ситуация и с линейкой Redmi Note. Сообщается, что начиная с седьмой серии можно установить MIUI 12.5, а вот более старые телефоны могут рассчитывать исключительно на MIUI 12. Инсайдеры отмечают, что сборник составлен 13 декабря. Далеко не все указанные ниже смартфоны получили обновление безопасности от декабря, но новее вы точно ничего не найдёте. Все прошивки стабильные, поэтому волноваться за сборки не приходится. Также всё это официальные образы, которые не подвергались изменениям энтузиастов.

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При скачивании выбирайте наиболее подходящую для вас прошивку и учитывайте все нюансы. Если вы по каким-то причинам не знаете, как провести прошивку, проще подождать несколько месяцев, когда изменения попадут в официальную рассылку и прилетят к вам автоматически. Стоит отметить, что далеко не все аппараты вообще могут претендовать на более новые прошивки. К примеру, указанный выше Redmi Note 7 официально получал только глобальную MIUI 12, что не мешало рассылке MIUI 12.5 для него в Китае. Обращайте внимание на подобные мелочи. Ссылка на прошивки. 

  1. Redmi Note 7 
  2. Redmi 8A Dual 
  3. Mi 9 Lite 
  4. Redmi 10X Pro 
  5. POCO F3 GT 
  6. Mi 9 SE 
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  8. Redmi K30i 5G 
  9. Mi Mix 2 
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  11. Mi 8 SE 
  12. Redmi S2
  13. POCO C3 
  14. Redmi Note 6 Pro 
  15. Redmi 9C NFC 
  16. Redmi Note 10 
  17. Redmi K30 Pro 
  18. Mi 11 Lite 5G 
  19. Mi 10
  20. Redmi 8A 
  21. Mi 9T Pro 
  22. Mi 10 Youth Edition 
  23. POCO F3 
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  25. Mi 10S 
  26. Redmi K20 Pro 
  27. Redmi 6 
  28. Mi Mix 4 
  29. POCO C31 
  30. Redmi Note 9 5G  
  31. Redmi Note 8T 
  32. Mi 10T 
  33. Redmi Note 10 Pro  
  34. Redmi Note 5 
  35. Redmi K30 4G 
  36. Redmi Note 9S
  37. Mi 9 
  38. Redmi Note 8 Pro 
  39. Redmi Y2
  40. Mi Max 3 
  41. Mi MIX Fold 
  42. POCO X3 
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  44. Redmi K30 Ultra 
  45. Mi 9T 
  46. Redmi 9A 
  47. Redmi 9 Prime  
  48. Mi Pad 5 
  49. Redmi Note 11 [China] 
  50. Mi 11 Ultra 
  51. POCO M4 Pro 5G 
  52. Mi Note 10 
  53. Mi 11X 
  54. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi 
  55. Mi 8 Pro 
  56. Redmi K40 Pro 
  57. Mi CC9 Meitu Edition 
  58. Redmi Note 11 Pro 
  59. Xiaomi CIVI 
  60. Mi CC9 Pro 
  61. Xiaomi 11i 
  62. Redmi 6A
  63. Redmi K40 Pro+ 
  64. Xiaomi 11T Pro 
  65. Redmi Note 11 4G 
  66. Mi 10i  
  67. Mi CC9e 
  68. Mi 8 Lite 
  69. Redmi Note 10S 
  70. Redmi 9 
  71. Redmi K30 5G 
  72. Mi Mix 3 
  73. Mi 11 
  74. Mi 10 Lite 5G 
  75. POCO X2 
  76. Mi 11X Pro 
  77. POCO M2 Pro 
  78. Mi 8 
  79. Redmi K40 
  80. Redmi K30S 
  81. Mi 10 Ultra 
  82. POCO X3 GT 
  83. Mi Note 10 Lite Zoom 
  84. POCO F2 Pro 
  85. POCO M3 
  86. Mi Note 3 
  87. Mi Mix 2S 
  88. Redmi Note 9T 
  89. Redmi Note 7S 
  90. POCO M3 Pro 5G 
  91. Redmi 7A 
  92. Mi 6X 
  93. Mi Pad 5 Pro 5G 
  94. Redmi 10X 
  95. Redmi 9C 
  96. Xiaomi 11T 
  97. Redmi 6 Pro 
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  99. Mi 9 Pro 5G 
  100. Redmi Note 7 Pro 
  101. Redmi 9T  
  102. Mi 10T Lite [Global] 
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  104. Redmi Note 9 Pro 
  105. Mi CC9 
  106. Redmi Note 8 (2021) 
  107. Redmi Note 9 
  108. Mi Mix 3 5G 
  109. POCO M2 
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  115. Mi Note 10 Lite
  116. POCO F1 
  117. Note 5 Pro 
#xiaomi #miui 12.5 #miui 12 #прошивки
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