Ищите свой смартфон среди указанных в материале аппаратов и качайте наиболее свежую прошивку

Скоро Новый год, а значит ждать каких-то релизов и выходов новых образов с прошивками не стоит. Именно поэтому мы сегодня выкладываем один из последних сборников, которые могут заинтересовать наших читателей. Внутри можно найти прошивки для 117 смартфонов Xiaomi на базе MIUI 12 и MIUI 12.5. Версия в первую очередь определяется возрастом мобильного телефона. Так, аппараты Redmi восьмой серии и старше могут рассчитывать только на MIUI 12, в то время как более новые Redmi девятой серии и моложе получат MIUI 12.5.

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Аналогичная ситуация и с линейкой Redmi Note. Сообщается, что начиная с седьмой серии можно установить MIUI 12.5, а вот более старые телефоны могут рассчитывать исключительно на MIUI 12. Инсайдеры отмечают, что сборник составлен 13 декабря. Далеко не все указанные ниже смартфоны получили обновление безопасности от декабря, но новее вы точно ничего не найдёте. Все прошивки стабильные, поэтому волноваться за сборки не приходится. Также всё это официальные образы, которые не подвергались изменениям энтузиастов.

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При скачивании выбирайте наиболее подходящую для вас прошивку и учитывайте все нюансы. Если вы по каким-то причинам не знаете, как провести прошивку, проще подождать несколько месяцев, когда изменения попадут в официальную рассылку и прилетят к вам автоматически. Стоит отметить, что далеко не все аппараты вообще могут претендовать на более новые прошивки. К примеру, указанный выше Redmi Note 7 официально получал только глобальную MIUI 12, что не мешало рассылке MIUI 12.5 для него в Китае. Обращайте внимание на подобные мелочи. Ссылка на прошивки.