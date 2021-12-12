Создание NFT-токена в сети Ethereum потребляет столько же электричества, как фен, работающий 20 часов без перерыва

Криптовалюты часто критикуют за нестабильность и наличие явных характеристик финансовых пирамид. Всё это не мешает Биткоину и Эфиру ежедневно находить новых сторонников, привлекая в свой стан инвесторов и обычных пользователей. Пока база держателей цифровых монет расширяется учёные бьют тревогу, напоминая об углеродном следе, оставляемом в ходе генерации и использования криптовалют. Больше подробностей на эту темы мы можем почерпнуть их материала, опубликованного экспертами Cointelegraph Research.

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Поскольку гигантские объёмы энергопотребления Биткоина уже давно набили оскомину всем читателям, специалисты решили подсчитать, насколько сильно оказывает воздействие на окружающую среду Эфир. Как выяснилось, совершение одной транзакции в сети Ethereum эквивалентно поездке автомобиля Tesla на расстояние 4 километра. Это примерно 30 кВт*ч, что достаточно для питания частного дома в течение нескольких суток. Если же речь идёт о массовых транзакциях, то несложно подсчитать, что всего 100 переводов могли бы обеспечить питанием несколько подъездов многоэтажки, согревая, обеспечивая работой, давая возможность учиться и развиваться сотням людей.

Не менее пугающим является создание NFT-токенов. К примеру, подобная технология на блокчейне Tezos (мало популярна) тратит электричества столько же, как работающий всего 2 секунды фен. А вот генерация NFT-токена на Ethereum потребляет энергии достаточно для работы этого же фена в течение 20 часов. Возвращаясь к блокчейну Tezos отметим, что одна транзакция там потребляет примерно 0.0016 кВт*ч, что будет достаточно для работы планшета производства Apple в течение 10 минут. Кстати, вся сеть Tezos потребляет в год столько же, сколько 2 полноценных домохозяйства за тот же период. Это значит, что один перевод в указанной выше сети тратит в 35 000 раз меньше электричества, чем популярный Ethereum. При этом вся сеть Эфира на сегодня сжигает энергии больше, чем Коста-Рика.

В настоящее время добыча Эфира осуществляется путём использования огромных мощностей. Видеокарты и специализированное майнинговое оборудование в режиме 24/7 копают виртуальные монеты, обогащая своих владельцев, но наносят непоправимый вред экологии. Эксперты отмечают, что требуется как можно быстрее отказаться от алгоритма Proof-of-work. Стоит понимать, что данный алгоритм имеет не только явные проблемы вреда окружающей среде, но скрытые опасности, о которых никто не думает. Так, майнеры и не думают останавливаться, скупая видеокарты для добычи Эфира. Это приводит к тому, что производители наращивают их выпуск, а значит количество видеокарт будет расти. Тратятся природные ресурсы, а через много лет всё это в качестве электронного мусора усилит давление на планету.

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Когда точно состоится переход на Proof of Stake, не знает даже сам Виталик Бутерин. «Бомба сложности» перенесена на полгода, а сегодня о начале подготовке к Ethereum 2.0 даже неслышно. Ясно, что за майнингом стоят огромные деньги, а инвесторы и даже крупные держатели криптовалюты имеют свой интерес. Всё это приводит к тому, что найти единое решение просто невозможно. По крайней мере пока.