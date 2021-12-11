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Заявления директора ЦРУ вернули популярность теории о создании Биткоина специалистами спецслужб США
Слова Уильяма Бернса были неверно истолкованы, но в интернете никто не ищет первоисточник, поэтому идея о создании Биткоина в застенках ЦРУ снова вернулась в информационное поле
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1 января 2009 года был сгенерирован первый блок в сети Биткоина. На тот момент о существовании криптовалюты знали единицы. Алгоритм добычи устроен таким образом, что в первые месяцы его создатель Сатоши Накамото получал огромное количество блоков. Есть мнение, что сделано это было из опасений безопасности, ведь кто угодно с мощным компьютером мог получить гораздо больше блоков, что давало этому неизвестному шанс взломать Биткоин. Поскольку доказать или опровергнуть это никто не может, то остаётся только предполагать, додумывая исторические события.

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Вообще многие историки криптовалют утверждают, что Биткоин выстрелил только благодаря загадочному исчезновению создателя. Это привело к появлению ареола тайны, что вызвало дополнительный информационный шум, а позднее и принятие сообществом. Несколько дней назад известный самозванец и мошенник Крейг Райт получил от суда присяжных индульгенцию на право называться Сатоши Накамото. Дело мутное, а почитать подробности можно в нашем материале. Суть в том, что теперь Крейг Райт сможет апеллировать к уже вынесенному вердикту и в теории получить право владения на более чем миллион монет Биткоина.

И вот здесь и кроется главная загадка, ведь на право называться Сатоши Накамото претендуют не только мошенники, но и Центральное разведывательное управление США. Если вы интересуетесь данной темой, то должны быть в курсе, что эта версия появилась почти сразу после исчезновения Сатоши Накамото, а её авторы полагают, что спецслужбы создали мощный инструмент контроля за человечеством. Несколько дней назад новый директор ЦРУ Уильям Бернс прямо заявил, что его ведомство планирует создать несколько проектов, напрямую связанных с криптовалютой.

Случилось это в рамках небольшого интервью на полях саммита Wall Street Journal. Один из журналистов не удержался, любопытствуя о том, не может ли ЦРУ стоять за созданием криптовалюты, превратившейся в мощный инструмент в руках хакеров. Уильям Бернс посетовал на тяжёлое наследство, оставленное его предшественником, а также уточнил, что ЦРУ до него работало над несколькими проектами, связанными с криптовалютами. Ничего конкретного сказано не было, но некоторым и этого оказалось достаточно.

Теория заговора ожила, а отдельные блогеры тут же заявили, что были бы весьма разочарованы тем фактом, если бы Сатоши Накамото был не энтузиастом одиночкой, а группой специалистов из ЦРУ. Нашлись шутники, опубликовавшие рейтинг вероятности того, что любая из указанных криптовалют могла быть создана в ЦРУ. Особенно весело читать комментарии на эту тему.

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Нужно отметить, что серьёзные эксперты стараются не давать комментариев на тему подобных теорий. Любой ответ грозит навредить репутации, а значит мы и дальше продолжим слышать о том, что Биткоин создан в застенках ЦРУ. Ещё раз повторимся, доказать это невозможно, как и опровергнуть.

#криптовалюта #биткоин #сатоши накамото
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