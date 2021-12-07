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Крейг Райт, называющий себя Сатоши Накамото, выплатит семье своего партнёра $100 млн
Сам Крейг Райт празднует победу, поскольку постановление суда присяжных открывает перед ним огромные перспективы
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Скорее всего мы так никогда и не узнаем, кто такой Сатоши Накамото. Количество версий на этот счёт огромно, поэтому даже пытаться перечислять некоторые из них в данном материале мы не станем. В какой-то момент на сцену вышел любопытный персонаж по имени Крейг Райт, утверждающий, что именно он и есть легендарный Сатоши. Казалось бы, почему нет? Раз ты создал Биткоин, просто зайди в свой кошелёк, на котором лежат 50 миллиардов долларов, завершив бесполезные споры. Но не тут-то было. Крейг Райт устроил настоящий спектакль, привлекая на свою сторону тысячи верящих в его слова людей. Тема слишком сложная, чтобы описать её в двух словах, поэтому ищите ответы на свои вопросы в сети.

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Мы же сконцентрируемся на последних новостях. Дело в том, что вчера завершилось судебное разбирательство между Крейгом Райтом и братом умершего в 2013 году Дэйва Клеймана. Крейг Райт ранее уверял, что именно этот человек помог ему с созданием криптовалюты. Присяжные долго не могли прийти к общему мнению, ведь на кону столь щепетильный вопрос, но всё же постановили, что Крейг Райт должен выплатить семье Дэйва Клеймана 100 миллионов долларов в качестве компенсации за преобразование компании Kleiman. Это гораздо меньше, чем требовали представители обвинения, поскольку они хотели бы получить 36 миллиардов долларов как справедливую плату за помощь в создании Биткоина, а также 126 миллиардов по делу о краже интеллектуальной собственности. Ну и было бы неплохо ещё взять 17 миллиардов штрафных санкций. Присяжные не оценили юмора брата Дэйва Клеймана, поскольку посчитали, что Крейг Райт не состоял в деловом партнёрстве с умершим.

Что любопытно, обе стороны назвали решение победным. Складывается такое ощущение, что ребята были в сговоре, разыгрывая перед нами настоящую трагикомедию. Деньги у Крейга Райта есть, поскольку он является одним из создателей Bitcoin SV. К слову, данная криптовалюту подорожала на 30% после оглашения приговора, а значит состояние непризнанного Сатоши только выросло. Сам Крейг Райт отмечает, что он также должен гораздо больше денег своей бывшей супруге, с которой у него только намечается громкое разбирательство.

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Но всё это меркнет перед тем, какие последствия для Биткоина может иметь решение присяжных. Да, прямо в зале суда никто не назвал Крейга Райта именем Сатоши Накамото, но присяжные слишком много сказали о партнёрстве, а вердикт вынесен с учётом множества заявлений Крейга Райта, в которых он называет себя создателем первой криптовалюты. Это не даст в руки Крейга 1.1 миллиона Биткоинов, но явно приближает его к задумке. Ясно, что доступа к кошельку, на котором хранятся 50 миллиардов долларов (по текущему курсу), у Крейга Райта нет и никогда не было, но после решения присяжных он продолжит копать и рано или поздно получит свои монеты.

#биткоин #крейг райт #сатоши накамото
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