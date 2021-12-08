Создатели мемного токена ранее заключили аналогичное соглашение с клубами «Байер» и «Наполи»

После того как Илон Маск обратил внимание сообщества на Dogecoin, мир криптовалют полностью изменился. Стоит признать, что там и раньше было достаточно мошенников, но в 2021 году количество мемных токенов выросло в разы. Перечислять их все нет никакого смысла, ну а среди наиболее популярных значится Shiba Inu. Разработчики и владельцы изо всех сил пытаются представить её в качестве солидного и уважаемого актива, который ценен и интересен миллионам пользователей. Неясно, кто покупает данную криптовалюту, хотя есть и более сомнительные монеты.

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Так, по следам Shiba Inu идёт Floki Inu. Его разработчики выпустили его после того, как Илон Маск отчитался о покупке щенка породы сиба-ину по имени Флоки. Можно сказать, что это событие превратило группу неизвестных в самых настоящих мультимиллионеров. Обратите внимание на изображение ниже. Как видите почти 39% всех монет сосредоточены на 10 кошельках. Вполне возможно, что это один и тот же человек, или несколько лиц, причастных к созданию токена. 20 держателей имеют на руках почти 50% всей криптовалюты, а первая сотня распоряжается 67% выпущенных монет.

Поскольку на текущий момент капитализация Floki Inu превышает 1.3 миллиарда долларов, то несложно подсчитать, что у небольшого количества людей в руках находятся виртуальные 500 000 000 долларов. Ясно, что вывести эти деньги они не могут, но это не значит, что нет реальных шансов воспользоваться столь крупным состоянием. Поскольку мемному активу нужно принятие в обществе и дополнительная реклама, то разработчики решили выйти в большой спорт. Ранее пассажирские автобусы в Лондоне оснастили рекламным лозунгом «Missed Doge? Get Floki», что означает: «Упустил Doge? Возьми Floki».

Следом появились сведения о заключении партнёрских соглашений с футбольными клубами «Байер» и «Наполи», ну а после к пантеону фанатов Floki Inu присоединился и непобедимый чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри. Сегодня цепкие когти мемной криптовалюты добрались до российского футбольного клуба «Спартак-Москва». В первую очередь логотип криптовалюты разместят на футболках игроков, а также на светодиодных панелях, размещающих рекламу вдоль поля.

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В пресс-службе российского клуба назвали криптовалюту инновационной платформой и лидером в области цифровых денег. Неясно, на основании каких выводов были сделаны подобные заявления, но в любом случае перед нами абсолютно новое веяние, когда виртуальные деньги приходят в большую рекламу. Не удивительно что после этого фанаты клуба и зрители захотят купить себе немного собачьей криптовалюты.