Неожиданное снижение курса Эфира привело к падению доходности майнинга

Споры о том, является ли Эфир самостоятельным активом, или полностью зависим от курса Биткоина, идут давно. Практика показывает, что при любых перепадах стоимости цифрового золота, Эфир дорожает или дешевеет почти в такт с первой криптовалютой. Для кого-то это является подтверждением вторичности актива, у других есть свои причины верить в светлое будущее Эфира. Возможно, после перехода на алгоритм Ethereum 2.0 Виталику Бутерину удастся вырваться из-под опеки старшего брата, пока же кривая курса наглядно демонстрирует постоянные взлёты и падения, многие из которых по непонятной причине вызывают у сообщества удивление.

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Обратите внимание на график ниже. Начало ноября Эфир встретил ростом, после подешевел до 4000 долларов, а дальше совершил несколько кругов, постоянно возвращаясь к отметке в 4 тысячи. Сегодня криптовалюта снова подешевела, что негативным образом сказалось на доходах майнеров. На прошлой неделе, когда Эфир поднимался до 4700 долларов, мы предупреждали, что майнерам не стоит исходить из слишком высоких средних оценок, поскольку в реальности месячные показатели намного ниже 4500 и находятся на отметке 4300 или даже меньше. Сегодня у нас очередное доказательство, отмахнуться от которого просто невозможно.

На прошлой неделе мы считали средние сроки возврата вложений в две фермы на основе 8 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3080. Как оказалось, если бы криптовалюта не дешевела, то переход в плюс мог бы состояться уже через 11 месяцев. Сегодня очевидно, что ничего подобного не случится, ведь цена Эфира снова упала. Давайте проанализируем, сколько же майнерам придётся копать, прежде чем удастся отбить 8 видеокарт.

Цена GeForce RTX 3080 осталась без изменений, поэтому полноценная ферма обойдётся вам в 1.5 миллиона рублей. Поскольку в сутки такая ферма приносит 44.56 доллара, то несложно подсчитать доход на уровне 1337 долларов в месяц на ферму с учётом электричества. Это без малого 100 000 рублей за 30 дней. Учитывая, что затраты на ферму составили в 15 раза больше, то возврат средств наступит не раньше, чем через 15 месяцев.

Как вы понимаете, это оптимистичный прогноз. Дело в том, что не так давно Эфир падал до 3000 долларов за монету, а сегодня неясно, куда вообще двинется Биткоин. Если инвесторы решат зафиксировать прибыль, то есть все шансы падения, а значит доходы майнеров рухнут, а шанс вернуть вложения станет призрачным. Возможно, это позволит перезапустить рынок видеокарт, ведь в последние месяцы из-за дорогого Эфира цена на игровую продукцию сильно поднялась. Это так же вредит и самим майнерам, ведь им приходится тратить на GeForce RTX 3080 не 145 000 рублей, а почти 200 000.