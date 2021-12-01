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Доходы майнеров Эфира на видеокартах ощутимо выросли после подорожания криптовалюты до $4700
Отбить вложения на ферме из 8 видеокарт GeForce RTX 3080 можно за 11 месяцев
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RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Сегодня мы уже сообщали нашим читателям о том, что курс Эфира вырос на 9% после того, как Киты начали выводить монеты с бирж на холодные кошельки. Подобные действия создали дефицит криптовалюты на рынке, что и привело к подорожанию. Схема простая, но действует безотказно. Деньги с холодных кошельков можно в любой момент завести обратно, поэтому крупная рыба ничего не теряет, а только получает, ведь можно сливать купленный ранее Эфир с огромной выгодой. Может показаться, что увеличение стоимости криптовалюты неминуемо придёт к росту доходов майнеров. В данном случае с этим можно поспорить, ведь есть ещё и переменная сложности добычи, но сегодня нас интересуют другие показатели.

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Ниже вы можете ознакомиться с таблицей, данные в которой обновляются в режиме реального времени. Это значит, что при любых изменениях цены Эфира, мы тут же увидим падение или повышение уровня доходности майнинга. Поскольку сегодня у нас вторая тенденция, то мы изучим, насколько прибыльно в настоящее время шахтёрское дело. Предположим, что вам нужна полноценная ферма из восьми видеокарт. Деньги у вас есть, системный блок есть, а значит дело за малым: купить один из вариантов: 8 GeForce RTX 3080 или столько же GeForce RTX 3060 Ti. Первая стоит 191 тысячу рублей, а вся ферма обойдётся в более чем полтора миллиона. Вторая оценивается в 106 тысяч, а значит за ферму вы заплатите 850 тысяч рублей. От этих цифр и будем отталкиваться.

  • 8 видеокарт GeForce RTX 3080 дают нам в сутки 60.14 доллара. Заметим, что это почти на 8 долларов больше, чем было во второй половине ноября, когда Эфир стоил 4000 долларов. Получается, что в месяц можно рассчитывать на прибыль в размере 1804 доллара или 133 000 рублей.
  • 8 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti обеспечивают доход на уровне 33.59 доллара за 24 часа, 1007 долларов за 30 дней, что равняется 74 300 рублям. Много это или мало? Давайте разберёмся.

Первая ферма обошлась нам в 1 500 000, а значит при сохранении текущего курса окупится за 11 месяцев. Во втором случае делим 850 тысяч на 74 300 и получаем те же 11 месяцев. В данном случае нужно понимать, что курс не всегда будет таким высоким, но мы исходим из усреднённых показателей, поэтому более точных данных предложить не можем. Кроме того, нужно понимать, что скорость сжигания Эфира постоянно растёт, поэтому время возврата инвестиций может оказаться немного выше. В любом случае по сравнению с началом осени мы наблюдаем значительное улучшение ситуации, ведь тогда нужно было 16 месяцев для возврата вложений в GeForce RTX 3080. Успеют ли майнеры отработать цены фермы до перехода на Ethereum 2.0, большой вопрос, но пока можно констатировать, что рост курса Эфира привёл к ощутимому увеличению доходов шахтёров. 


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