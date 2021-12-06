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Zelot За пост начислено вознаграждение
Биткоин начал неделю с падения, а эксперты РБК ожидают подорожания до $69 000 и выше
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Почему некоторые товары задерживаются на полках значительно дольше других? Кто-то может вам рассказать о теории заговора, которую заключают производители и торговые сети, но на самом деле рынком правит спрос. Без всякого сомнения спрос формируется рекламой, но в конечном счёте должны совпасть сразу несколько факторов, прежде чем тот или иной продукт станет популярен. В некоторых случаях отдельным брендам удаётся оставаться на рынке десятилетиями, продавая один и тот же товар, не внося существенных изменений, в то время как другие вынуждены менять упаковку и названия каждые полгода. Успешные попытки предугадать пользовательский спрос проводятся, но универсальной стратегии нет.

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Если переводить всё вышеописанное на рынок криптовалют, то никто точно не знает, почему Биткоин до сих пор не рухнул до минимальных значений. Кто-то уверяет нас в том, что цифровое золото будет жить вечно, другие – полагают, что за криптовалютам будущее, но в реальности всё может сводиться к спросу. По мнению аналитиков, сегодня инвесторы не только не потеряли интереса к Биткоину, но и продолжают наращивать свои позиции. Это значит, что ощутимое падение начнётся тогда, когда значительная часть инвесторов решит выйти из бизнеса. Случится это может как спонтанно, так и в результате каких-то фундаментальных факторов.

К примеру, рано или поздно доходы трейдеров окажутся ниже расходов, что приведёт многих участников рынка к разорению и автоматически развернёт тренд в сторону медведей. В ходе последнего обвала Биткоина до 42 000 долларов трейдеры потеряли 2.5 миллиарда долларов. Очевидно, что это не критичная сумма, а иначе мы бы увидели резкое падение суточных торгов. Что до исхода Инвесторов, то недавно один из крупных игроков вышел из игры унеся с собой 500 миллионов долларов.

Возвращаясь к текущему положению, то утром в понедельник наблюдается очередная коррекция рынка. Биткоин потерял меньше 4%, в то время как другие популярные активы опустились на 10% и больше. Всё это создаёт дополнительную панику на рынке, что не вселяет уверенности в инвесторов. А вообще некоторые эксперты полагают, что бить тревогу слишком рано. В середине сентября Биткоин опускался ниже 40 000 долларов. В тот момент многие говорили о предстоящем обвале, а после цена цифрового золота поднялась до 69 тысяч. В настоящее время Биткоин торгуется почти на 10 000 долларов выше, а от рекордных 70 000 долларов отделяют всего 20 тысяч.

На сайте РБК есть любопытный материал, составленный на основе высказываний трейдера Михаэля ван де Поппе. Он указывает на V-образную модель, утверждая, что с каждым падением Биткоин становится только сильнее. При этом, каждый раз криптовалюта опускается на всё более высоких позициях. Это значит, что цифровое золото продолжает находиться в бычьем тренде, а значит вскоре грядёт большой рывок до 69 000 долларов и выше.

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