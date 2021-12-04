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Изучаем, как майнеры из Казахстана, Украины и Беларуси решают проблему доступа к электросетям
Кто-то самовольно подключается к городским сетям, а другие мигрируют в поисках лучшей жизни
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Когда китайские власти запретили майнинг, многие полагали, что достаточно только позвать фермеров к себе, как экономика начнёт процветать, а деньги в местные бюджеты польются рекой. Неясно, кто первым додумался до такой бредовой идеи. Майнеры чаще всего везут оборудование с собой. Покупают его в Китае или в США, пытаясь максимально сэкономить на каждом отдельном куске железа. Это значит, что никакого НДС в размере 20% с каждого проданного компьютера или видеокарты для бюджета не будет. Но это далеко не всё. Так, майнеры не спешат выводить деньги в местную валюту и уж тем более не положат свои миллионы в банк. Эти ребята временщики, которые держат всё в криптовалюте, например, в стейблкоинах или покупают токены крупных бирж. И здесь минус. И получается, что майнеры приходят исключительно за дешёвой электроэнергией, как это уже было доказано в случае с шахтёрами из Киргизии и Казахстана. Как только у шахтёров возникли проблемы, они тут же задумались о миграции в Иркутск, где нужно платить за 1 кВт всего 80 копеек.

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Поскольку майнеры сегодня есть в каждой стране, правительства пытаются не просто бороться с этим явлением, но и извлечь выгоду. Как вы понимаете, сделать это крайне сложно, но можно. Так, в Беларуси существует специальная тарифная сетка, определяющая оплату за электричество. Кроме того, майнинг вынесен в определённую категорию деятельности, что позволяет требовать с фермеров больше денег за использованное электричество. Возможно, это одна из причин, из-за которой шахтёров в Беларуси не так много. А вот в соседней Украине они активно ведут свою деятельность, правда часто пытаются использовать краденое электричество.

Сообщается, что в Киевской области в промышленных масштабах работала подпольная ферма, которая по оценкам специалистов нанесла урон электросетям на 128 тысяч долларов, что соответствует 9.5 миллиона рублей. При себе у майнеров было 220 000 долларов, а оценкой дорогостоящего оборудования пока заняты работники прокураторы.

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Несколько дней мы сообщали, что часть майнеров из Казахстана планирует отправиться в Россию. Возможно, только часть, ведь сегодня одна из крупнейших компаний в Казахстане (BitFuFu) заявила о полном отключении 80 000 единиц оборудования и передислокации его в США. Транспортные проблемы уже решены, а впереди подключение и выход на стандартные мощности. А вот это может занять месяцы, тем более что в США нужно не только арендовать ангар, но и зарегистрироваться в налоговой и других ведомствах. Если этого не сделать, то добросовестные соседи уже завтра пришлют к вам полицию.

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