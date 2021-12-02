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Zelot За пост начислено вознаграждение
В США хотят запретить использование ботов в попытке остановить перекупщиков видеокарт
Даже если закон примут в ближайшие дни, текущее Рождество пройдёт под флагом скальперов
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Сегодня нет ни одной страны, в которой можно было бы купить видеокарту без грабительских переплат. Подобным положением воспользовались перекупщики, у которых нашлись знакомства в рознице или цепочке поставок. Эти ребята выкупают большие объёмы видеокарт, а после продают их на вторичном рынке под видом новых. Часто у перекупщиков есть официальная гарантия, а цена немного ниже магазинной. Бороться с данным явлением сложно, но это не единственная группа лиц, зарабатывающая на перепродаже видеокарт. Существуют так называемые скальперы, использующих в своих целях ботов.

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Стоит отметить, что подобный способ эффективен для массовой покупки любой дефицитной продукции и уже набил оскомину потребителям по всему миру. Особенно часто жертвами ботов становятся те, кто ищет себе или кому-то другому подарок на праздник. Поскольку дни рождения никто не отменял, то подобная технология популярна круглый год, но на Рождество и Новый год боты приносят своим создателям поистине гигантские прибыли. Возможно, именно поэтому новый законопроект, внесённый в Палату представителей США 30 ноября 2021 года, называется «Инициатива по борьбе с Гринч-ботами».

Эксперты констатируют, что несколько подобных законов уже действуют, но эффективность их стремиться к нулю. К примеру, существует аналогичное правило, запрещающее сайтам использовать ботов для продажи билетов на любые культурные мероприятия, от показов фильмов до пропусков в парки развлечений. Проблема в том, что всё бремя контроля ложится на Федеральную торговую комиссию (FTC), которая и без того имеет много своих обязанностей. При этом за многие годы существования подобных законов число возбуждённых дел стремится к нулю. Дело в том, что в 2021 году несколько крупных ритейлеров обвинили в заработке на ботах во время продажи билетов на мероприятия. Выписаны миллионные штрафы, что никак не повлияло на небольших игроков, активно промышляющих подобным способом заработка.

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Всё это значит только одно: даже если закон примут в ближайшие дни, остановить или повлиять на распространение ботов не удастся. Рождество и Новый 2022 год будет испорчен Гринчем, а значит стоит надеяться не на законодательные инициативы, а на скорейшее завершение полупроводникового кризиса. В данном случае приходится констатировать, что ожидание может затянуться, ведь руководство AMD прямо указывает на 2023 год, как на вероятные сроки налаживания нормальных поставок по всему миру.

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ev_rus
23:59
А что на 12ххх процах не протестино? :) Очередной шлак тест, начнем с того, что уже есть игры, которые строго запускаются минимум на 10-ке.
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Дмитрий
23:58
Амеры банили русские айпи в распродажи. Чтобы не дай бог наши не купили по нормальной цене. хотя на видеокарты всёравно нормальной не было
В США хотят запретить использование ботов в попытке остановить перекупщиков видеокарт
ev_rus
23:55
Такие как ты профессионалы? А игроманам с домашними компами, что в них вставлять, процы и говно видюхи также Амд? Нет деда спасибо, давай сам себе.
Инвестиционные фонды теперь больше верят в AMD, чем в Intel
ev_rus
23:52
Так вся продукция Амд такая! Это же реально смешно. По принципу: купил - авось повезет с приличной работой в новых прогах и играх, которые выйдут.
Инвестиционные фонды теперь больше верят в AMD, чем в Intel
ev_rus
23:51
Кто о чем, а кто все о мечтах.
Инвестиционные фонды теперь больше верят в AMD, чем в Intel
Leff
23:48
Неплохо бы сообщить всем конторам, которые корпуса с шумоизоляцией делают: выяснилось наконец - что им нужно, а что нет.))
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ev_rus
23:47
3050 по производительности будет как старая 2060 (первоначальная), куда ей 4Гб, людей смешить в наше время? Когда игр уже прилично которые в 1080р на максимальных потребляют 6+Гб.
GeForce RTX 3050 может получить 8 Гб памяти 3072 ядер CUDA и станет конкурентом Intel ARC A380
ev_rus
23:43
Со след года 6Гб памяти будет на борту только бюджетных карт, в т.ч. в ноутах. Если карта близка к среднему уровню уже будут ставить минимум 8Гб.
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32Влад32
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32Влад32
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Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
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