Даже если закон примут в ближайшие дни, текущее Рождество пройдёт под флагом скальперов

Сегодня нет ни одной страны, в которой можно было бы купить видеокарту без грабительских переплат. Подобным положением воспользовались перекупщики, у которых нашлись знакомства в рознице или цепочке поставок. Эти ребята выкупают большие объёмы видеокарт, а после продают их на вторичном рынке под видом новых. Часто у перекупщиков есть официальная гарантия, а цена немного ниже магазинной. Бороться с данным явлением сложно, но это не единственная группа лиц, зарабатывающая на перепродаже видеокарт. Существуют так называемые скальперы, использующих в своих целях ботов.

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Стоит отметить, что подобный способ эффективен для массовой покупки любой дефицитной продукции и уже набил оскомину потребителям по всему миру. Особенно часто жертвами ботов становятся те, кто ищет себе или кому-то другому подарок на праздник. Поскольку дни рождения никто не отменял, то подобная технология популярна круглый год, но на Рождество и Новый год боты приносят своим создателям поистине гигантские прибыли. Возможно, именно поэтому новый законопроект, внесённый в Палату представителей США 30 ноября 2021 года, называется «Инициатива по борьбе с Гринч-ботами».

Эксперты констатируют, что несколько подобных законов уже действуют, но эффективность их стремиться к нулю. К примеру, существует аналогичное правило, запрещающее сайтам использовать ботов для продажи билетов на любые культурные мероприятия, от показов фильмов до пропусков в парки развлечений. Проблема в том, что всё бремя контроля ложится на Федеральную торговую комиссию (FTC), которая и без того имеет много своих обязанностей. При этом за многие годы существования подобных законов число возбуждённых дел стремится к нулю. Дело в том, что в 2021 году несколько крупных ритейлеров обвинили в заработке на ботах во время продажи билетов на мероприятия. Выписаны миллионные штрафы, что никак не повлияло на небольших игроков, активно промышляющих подобным способом заработка.

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Всё это значит только одно: даже если закон примут в ближайшие дни, остановить или повлиять на распространение ботов не удастся. Рождество и Новый 2022 год будет испорчен Гринчем, а значит стоит надеяться не на законодательные инициативы, а на скорейшее завершение полупроводникового кризиса. В данном случае приходится констатировать, что ожидание может затянуться, ведь руководство AMD прямо указывает на 2023 год, как на вероятные сроки налаживания нормальных поставок по всему миру.