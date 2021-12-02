Устройство способно добывать Эфир с хешрейтом 1500 MH/s

Сегодня тысячи майнеров озабочены проблемой покупки видеокарты для добычи Эфира и других альткоинов. Поскольку криптовалюта снова дорожает, тысячи любителей лёгких денег ринулись в магазины, скупая как выгодные предложения, так и вполне заурядные модели. Вчера мы выяснили, что даже GeForce RTX 3080 может позволить вам вернуть вложения за год, а значит число майнеров будет только расти. Стоит понимать, что сегодня не так просто купить видеокарту. И дело даже не в цене, а в доступности. Ясно, что найти пять или десять моделей не проблема, а вот оборудовать ферму на 100 или 500 видеокарт – гораздо более сложное предприятие. И вот здесь нам на помощь приходит китайский производитель специализированных устройств типа ASIC.

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Сообщается, что компания InnoSilicon готова начать массовый выпуск майнеров A11 Pro. Ранее предполагалось, что устройство предложит рекордные показатели эффективности в 2000 MH/s при потреблении 2500 Вт, но реальная оценка оказалась куда меньше: 1500 MH/s с энергопотреблением 2350 Вт. Судя по всему, инженеры китайской компании не смогли добиться заявленных показателей, поэтому снизили хешрейт. Даже этого достаточно, чтобы превзойти любой другой аналог на рынке, поскольку эффективность в майнинге Эфира составит 1.56 Вт на 1 MH/s. Рекомендованная цена равняется 170 000 юаням, что соответствует 27 000 долларам.

Производитель опубликовал приблизительную оценку доходности A11 Pro, а первые владельцы уже оценили его в майнинге Эфира. Оказалось, что отбить вложения удастся за 257 дней (8.5 месяца), поскольку в сутки аппарат генерирует 105 долларов с учётом энергозатрат. Если сравнивать это с уже существующими на рынке видеокартами, то получается следующая картина:

GeForce GTX 1660 Super – 2.31 Вт на 1 MH/s

GeForce RTX 3060 – 2.20 Вт на 1 MH/s

GeForce RTX 3090 – 2,59 Вт на 1 MH/s.

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Важно понимать, что стоимость электричества везде разная, поэтому в некоторых регионах важнее показатели хешрейта, а не энергозатраты. И всё же: одна видеокарта GeForce RTX 3060 без блокировки хешрейта имеет показатель 47 MH/s в добыче Эфира. Получается, что внутри InnoSilicon A11 Pro скрывается мощь 32 таких видеокарт. Сегодня на российском рынке GeForce RTX 3060 стоит 88 590 рублей или 1200 долларов по курсу. Несложно умножить, что за 32 таких видеокарты придётся отдать 38 400 долларов. Уже по этому показателю InnoSilicon A11 Pro выгоднее, но ведь нужно ещё и найти место для добычи, купить дополнительное железо, обеспечить охлаждение. Словом, InnoSilicon A11 Pro обречён стать хитом продаж.