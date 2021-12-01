Благодаря увеличению видеопамяти с 6 Гб до 12 Гб удалось получить 1% рост производительности в одной игре

На прошлой неделе российский энтузиаст Виктор, известный нашим читателям под ником VIK-on, решил провести любопытный эксперимент с попавшей ему в руки GeForce RTX 2060. Так, он увеличил количество видеопамяти до 12 Гб, добившись высокой стабильности тестового экземпляра. Автор модификации отдал карту специалистам с канала PRO Hi-Tech, которые и должны были выпустить видео с обзором. Ролик выше сегодня и доступен для просмотра. Если вы не любите читать, то пролистывайте страницу в низ, где и находится видео, ну а мы кратко рассмотрим предысторию и результаты тестов.

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Прежде всего нужно понимать, что уже через несколько дней NVIDIA выпустит обновлённую GeForce RTX 2060 на 12 Гб. Первоначально казалось, что производитель ограничится простым добавлением памяти, как это и сделал VIK-on. Но в ходе более достоверных утечек стало ясно, что новинка получит графический чип от более мощной GeForce RTX 2060 SUPER. Это позволит увеличить число ядер CUDA с 1920 до 2176, что должно позитивно сказаться на производительности. Здесь нужно сделать одно уточнение, ведь обновлённая модель получит 192-битную шину, тогда как на GeForce RTX 2060 SUPER установлено 8 Гб видеопамяти по 256-битной шине. Как всё это будет работать в реальности, неясно, а вот модифицированная энтузиастом модель в очередной раз доказала простую истину: для повышения производительности недостаточно только добавить видеопамяти, поскольку всё решают именно ядра CUDA.

Как видите, разницы в показателях количества кадров в секунду между моделью на 6 и 12 Гб нет. Единственный раз, где удалось заметить небольшой прирост пришёлся на игру Watch Dogs Legion. Команде PRO Hi-Tech пришлось включить максимальный уровень графики, что увеличило fps на 1%. Назвать это победой не поворачивается язык, но чем ещё заниматься энтузиастам, как не модифицировать видеокарты, разгонять процессоры и превращать электронный мусор в рабочие продукты?

Кстати, исследуемая GeForce RTX 2060 изначально была мертва и только благодаря усилиям VIK-on смогла снова включиться. Память была увеличена путём замены модулей объёмом 1 Гб на аналогичные на 2 Гб. Пожалуй, наиболее любопытным итогом эксперимента слало снижение энергопотребления на прокачанной версии GeForce RTX 2060. Возможно, теперь памяти всегда в достатке, что позволяет разгрузить саму видеокарту, что в итоге и снижает показатель TDP. Хотя могут быть и другие причины, о которых пока ничего не известно.

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