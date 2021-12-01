Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст протестировал модифицированную GeForce RTX 2060 12 Гб – прирост 1% fps от PRO Hi-Tech
Благодаря увеличению видеопамяти с 6 Гб до 12 Гб удалось получить 1% рост производительности в одной игре
анонсы и реклама
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

На прошлой неделе российский энтузиаст Виктор, известный нашим читателям под ником VIK-on, решил провести любопытный эксперимент с попавшей ему в руки GeForce RTX 2060. Так, он увеличил количество видеопамяти до 12 Гб, добившись высокой стабильности тестового экземпляра. Автор модификации отдал карту специалистам с канала PRO Hi-Tech, которые и должны были выпустить видео с обзором. Ролик выше сегодня и доступен для просмотра. Если вы не любите читать, то пролистывайте страницу в низ, где и находится видео, ну а мы кратко рассмотрим предысторию и результаты тестов.

реклама

Прежде всего нужно понимать, что уже через несколько дней NVIDIA выпустит обновлённую GeForce RTX 2060 на 12 Гб. Первоначально казалось, что производитель ограничится простым добавлением памяти, как это и сделал VIK-on. Но в ходе более достоверных утечек стало ясно, что новинка получит графический чип от более мощной GeForce RTX 2060 SUPER. Это позволит увеличить число ядер CUDA с 1920 до 2176, что должно позитивно сказаться на производительности. Здесь нужно сделать одно уточнение, ведь обновлённая модель получит 192-битную шину, тогда как на GeForce RTX 2060 SUPER установлено 8 Гб видеопамяти по 256-битной шине. Как всё это будет работать в реальности, неясно, а вот модифицированная энтузиастом модель в очередной раз доказала простую истину: для повышения производительности недостаточно только добавить видеопамяти, поскольку всё решают именно ядра CUDA.

Как видите, разницы в показателях количества кадров в секунду между моделью на 6 и 12 Гб нет. Единственный раз, где удалось заметить небольшой прирост пришёлся на игру Watch Dogs Legion. Команде PRO Hi-Tech пришлось включить максимальный уровень графики, что увеличило fps на 1%. Назвать это победой не поворачивается язык, но чем ещё заниматься энтузиастам, как не модифицировать видеокарты, разгонять процессоры и превращать электронный мусор в рабочие продукты?

Кстати, исследуемая GeForce RTX 2060 изначально была мертва и только благодаря усилиям VIK-on смогла снова включиться. Память была увеличена путём замены модулей объёмом 1 Гб на аналогичные на 2 Гб. Пожалуй, наиболее любопытным итогом эксперимента слало снижение энергопотребления на прокачанной версии GeForce RTX 2060. Возможно, теперь памяти всегда в достатке, что позволяет разгрузить саму видеокарту, что в итоге и снижает показатель TDP. Хотя могут быть и другие причины, о которых пока ничего не известно.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>


5
Показать комментарии (5)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Игрока в Forza Horizon 5 заблокировали на 7 978 лет за раскраску машины шуточным изображением Ким Чен Ына с «ядерной» тематикой
170
44 актуальных смартфона Xiaomi 2019-2021 года получили стабильную MIUI 12.5 Enhanced Edition
6
Глава Иркутской области сделал предложение майнерам и планирует разместить их в Усть-Илимске
33
В Швейцарии разработали аэрогель, который может совершить революцию в водородной энергетике
2
Наскучивший сеттинг, усталость от CoD и другие проекты: геймеры объяснили, почему неохотно покупали Call of Duty Vanguard
7
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 уже готовятся к выпуску: 5-нм TSMC и 50-60% прирост в играх
46
Shiba Inu ощутимо подорожала после листинга на Kraken, а Кит купил 25 трлн монет за $1 млрд
5
Пользователь Binance потерял 800 000 рублей в Dogecoin из-за ошибки алгоритма биржи
17
Приливные турбины Dragon Class шведской компании Minesto обеспечат электроэнергией Фарерские острова
11
Новая ОЗУ DDR5 начала появляться в российских магазинах – цены от 25 000 рублей и выше за 2х16 Гб
115
ASUS представит ноутбук ROG Zephyrus Duo 16 GX650 на AMD Ryzen 9 6900HX и NVIDIA RTX 3080 Ti
7
Технологические компании из Евросоюза подали на Microsoft жалобу за установку OneDrive в Windows
6
Gigabyte выпустит самую дешёвую материнскую плату на чипсете Z690 по цене меньше $200
25
Виртуальная супер-яхта была только что продана в метавселенной за $650 000
13
Камеры в Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ существенно изменятся в сравнении с Galaxy S21 / S21+
1
Ультимативная DDR5-6200 оказалась всего на 6% быстрее DDR4-4000 с Core i9-12900K в тестах CapFramex
31
Энтузиаст создал первую фотореалистичную модификацию Grand Theft Auto IV с тенями и отражениями
2
Китайская Innosilicon выпустила геймерскую видеокарту Type B – аналог GeForce RTX 2080 на 32 Гб
2
Видео: целых 15 минут геймплея приключенческой игры Syberia: The World Before, которая выходит уже 10 декабря
3
У Intel имеется секретная лаборатория, где хранятся и работают старые процессоры разных моделей
18

Популярные статьи

О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
60
Энтропия - невидимая сила, управляющая хаосом Вселенной
32
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
129
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
163
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
220
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
60
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
26
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
22
Игры на мобильных чипах NVIDIA в десктопных видеокартах: N17E-G2 вместо GP104 - это возможно
18
Мои впечатления от игры Overkill’s The Walking Dead
1

Сейчас обсуждают

Frito Pendejo
18:37
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Gaijin_Entertainment Расположение: Венгрия
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
x.7
18:37
Не интересно (2)
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Максим Овчинников
18:34
:-)))) Когда тебе будет 60 или когда тебе нужно будет сделать 100 переводов посмотрим. В тебе я вижу обычного глупенького IT-шника скорее всего, который не знает ни как работает бизнес, ни как работае...
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Frito Pendejo
18:34
У меня своих героев хватает, можете сами гордиться выродком-маньяком братского народа - но у нас и свой покруче есть - фекально остроумен и и среди слабоумных считается речистым.
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
O5-14
18:32
майнерам дилдо чёрный 50см
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
eightylvl
18:32
Что за дистрибутив?
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
O5-14
18:31
распаянную память и ссд придумали петухи.
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
Kasyan
18:30
Тоже наши делали. Первые 3 части были ничего, 4 часть просто ужас.
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
MikaelBox
18:30
мята - это то еще поделие Либо Debian, либо Manjaro/Arch
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
O5-14
18:30
и в этот IBM можно поставить ide ssd, или же CF если что. isa-ide контроллер весьма банальный девайс)
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем