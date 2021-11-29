Владельцы процессоров Intel Alder Lake разбирают новую оперативную память за считанные часы после её появления в магазинах

Уже много месяцев на нашем сайте обсуждаются перспективы, открывающиеся перед покупателями новых процессоров Alder Lake. Нет никаких сомнений, что Intel удалось добиться значительного прироста производительности, что позволило не только поставить AMD на место, но и доказать эффективность инженеров компании, а также способность мобилизовать скрытые резервы в кратчайшие сроки. Всё это не пустые слова, ведь обычные пользователи считают новую линейку одной из лучших за десятилетие и наиболее интересной за прошедшие 4 года. На самом деле Alder Lake явно недооценена, а значит в будущем пользовательский рейтинг будет расти.

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Эксперты полагают, что потребители начнут более массово переходить на новое поколение после появления в продаже менее дорогих материнских плат (сегодня доступны исключительно на чипсете Z690), а также процессоров без литеры «К», стоимость которых окажется ощутимо ниже. В то же время на пути экспансии Intel встало неожиданное препятствие в виде отсутствия в продаже модулей памяти DDR5. К слову, именно переход на новое поколение ОЗУ многие наши читатели указывали в качестве основного аргумента для покупки процессора Alder Lake.

Как обычно, на Авито в наличии как скоростные планки от 40 000 рублей и дороже, так и менее быстрые за 35 тысяч (2х16 Гб). Совсем недавно мы выяснили, что за две линейки DDR4 с вполне сносными характеристиками отечественные магазины просят в три и более раза дешевле, поэтому многие потенциальные покупатели должны несколько раз подумать, прежде чем обращаться к перекупщикам. А вообще иногда даже в российские магазины попадают комплекты памяти нового стандарта.

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Сегодня мы обойдёмся без ссылок, ведь на момент написания данного материала комплектов в наличии уже нет. Но это не меняет сути дела, ведь некоторые всё же умудрились получить желанную DDR5. Как видите, магазин требовал полную предоплату за две линейки A-Data XPG стоимостью 24 999 рублей, ну а аналогичной модели за 25 999 рублей с подсветкой в наличии уже не было. Обе модели способны разгоняться до 5200 МГц, что сегодня является потолком для пользовательской продукции. Если сравнивать указанные выше комплекты с находящейся в наличии DDR4, то даже в официальном магазине придётся заплатить в 2 раза дороже. Поскольку комплектов мало, а зажиточных энтузиастов достаточно, то мы и дальше будем видеть, как последние раскупают дорогостоящие линейки памяти, оставляя обычным пользователям выбор в лице DDR4.