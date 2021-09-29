500 долларов против 750 долларов. Что же победит?

UserBenchmark считается одним из наиболее спорных тестов в интернете. В данном случае обойдёмся без примеров, но фанаты AMD относятся к создателям бенчмарка с явным негативом, поскольку UserBenchmark не стесняясь откровенно манипулирует фактами. Страннее всего система оценивания, когда при поражении во всех промежуточных тестах, какой-нибудь Core i7-11700K может оказаться быстрее Ryzen 7 5800X. Оставим всё это за кадром, ведь в данном случае у методики есть и поклонники, неоднократно нам пояснявшие причины того, что внутри камней красной команды находятся не совсем правильные ядра, которые заведомо уступают синим, а значит методика выдаёт правильную оценку.

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Сегодня UserBenchmark в очередной раз шокировал публику. На этот раз в смущении даже самые большие фанаты Intel, ведь Core i9-12900 (обратите внимание, что это версия без разгонного потенциала). Смог обойти прокачанный флагман Ryzen 9 5950X с немалым запасом. Лучше всего сразу же посмотреть на таблицу, где можно всё это увидеть своими глазами. Что мы имеем: в тесте на одном ядре отставание красного 16-ядерника критическое, превышая 30%, что кажется просто немыслимым. Здесь самое время спросить: что же намеряет UserBenchmark, если ему подсунуть Core i9-12900К?

Дальше разница между процессорами снижается, но даже 1196 против 1497 баллов на восьми ядрах кажутся непреодолимой пропастью. И только в многопотоке (на таблице неверно помечен как 64-core) Ryzen 9 5950X смог обойти боле юного соперника. Особенно интересны условия теста. Как сообщается, Core i9-12900 разогнался до 4.25 ГГц, что почти на 1 ГГц ниже тактовой частоты, которую он вообще способен достичь. Мало того, речь о процессоре, TDP которого зафиксируется в положении 65 Вт, по сравнению со 125 Вт у старшего образца.

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Мы не берёмся делать каких-либо выводов, ведь в данном случае есть слишком много неизвестных. Уже очень скоро мы сможем оценить реальную производительность нового поколения Alder Lake, но пока всё кажется даже слишком радужным. Любителям рекордов и цифр мы рекомендуем заглянуть в наш материал, где есть сравнения по цене и производительности. Данный показатель крайне важен, поскольку в конце 2020 года AMD подняла стоимость новых камней на 50 долларов. Судя по всему, именно это же планирует сделать и Intel. Ну а вообще перед нами противостояние процессора за 750 долларов, против камня за 500 долларов.