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Intel готовится к масштабной экспансии на полупроводниковый рынок. После многолетней спячки у компании есть чем удивить даже самых больших скептиков. Линейка Alder Lake стартует с настольных высокопроизводительных процессоров, которые должны стать настоящим праздником для энтузиастов. Сообщается, что архитектура Golden Cove создавалась с нуля, а значит никаких больше полумер, попыток догнать AMD только в одноядерных тестах и скромного замалчивания недостатков. Вообще даже сложно припомнить, когда у Intel было сразу столько всего связано с новым продуктом, а сам он был бы настолько продвинутым и невероятно технологичным.

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Рассказывая о процессорах серии Alder Lake будет неуместным не упомянуть о 10-нм техпроцессе. Переход на него оказался долгим и мучительным, но впереди освоение 7-нм норм, а следом ещё более быстрый выпуск чипов на базе 5-нм технологий. Кроме того, перед нами первые процессоры, получающие доступ к новому типу оперативной памяти DDR5. Первые тесты новой памяти не впечатляют, а высокие задержки ставят слишком много вопросов, но до тех пор, пока не будет официальных данных, делать окончательных выводов по утечкам и слухам мы не будем. Ещё более удивительным станет дебют интерфейса PCIe 5. Многие из нас ещё даже не видели в глаза PCIe 4, а у большинства материнские платы вообще не поддерживают данный интерфейс, а тут уже пятое поколение. Неясно, будет ли это рекламным ходом, или нас ждёт невероятный прирост скорости. В любом случае ждать осталось недолго, ведь старт продаж состоится в конце октября.

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Ниже можно посмотреть технические характеристики и другие параметры новой линейки. Во втором абзаце мы упустили, пожалуй, самое главное: впервые настольные пользовательские процессоры включают архитектуру малых и больших ядер. Так, Gracemont будут отвечать за наименее сложные задачи, обеспечивая работу в различных нетребовательных режимах. Golden Cove – напротив, рождены для скорости. Именно они могут разгоняться до 5 ГГц, раскочегаривать компьютер в играх и рабочих задачах. Так вот, если Golden Cove получат абсолютно все процессоры, то Gracemont будет уделом наиболее скоростных и дорогих. К примеру, линейка Core i3 обойдётся стандартными четырьмя ядрами, а Core i5, Core i7 и Core i9 смогут предложить новую функцию.

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В интернете также засветилась серия процессоров с маркировкой «Т». Это энергоэффективные камни, которые часто ставят в небольшие системные блоки, где они позволяют обеспечить достойную производительность при минимальном потреблении. Что до цен, то приходится констатировать, что они выросли. Похоже, пока ждать возвращения к прежним временам не стоит, ведь на дворе полупроводниковый кризис, а аппетиты производителей растут. Core i9-12900K стартует с 599 долларов, что на 50 долларов дороже того, сколько стоил Core i9-11900K в момент релиза.

А вообще цены даже сегодня не кажутся такими уж высокими. К примеру, Core i5-12600K стоит 279 долларов. Если предположить, что его выставят против Ryzen 5 5600Х, то у нас налицо экономия в 21 доллар. Скорее всего, всё решит производительность, хотя мы бы не стали сбрасывать со счетов возможность начала ценовой войны, ведь серия Ryzen 5000 уже на рынке давно, а значит к настоящему моменту должны были появиться возможности скинуть пресловутые 50 долларов, что сделает AMD фаворитом гонки.