Новый Core i9-12900K за $600 оказался на 40% быстрее Ryzen 9 5950X стоимостью $750 в тесте AoS
Если вы ещё не знаете всех особенностей новых процессоров 12-го поколения Intel Alder Lake, то отправляйтесь прямиком в наш субботний материал. Там есть всё, от тактовых частот, до наиболее сильных сторон и цен, что позволит составить впечатление незадолго до начала продаж. Мы же отметим, что наиболее ожидаемым считается флагман – 16-ядерный Core i9-12900K. Ясно, что большая часть пользователей купит что-то попроще, но для производителя важно доказать свою способность выпускать мощные процессоры, которые могут эффективно противостоять конкурентам. На самом деле у Core i9-12900K только 8 быстрых ядер, которые будут выполнять всю основную нагрузку, но в данном случае важен маркетинг, поскольку для Intel пришло время сравняться с AMD по количественным показателям ядер, а в некоторых случаях и превзойти конкурента. Но всё это имеет второстепенное значение, ведь пока у в сети отсутствовали реальные тесты, делать выводы было невозможно.
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К счастью, сегодня именно тот день, когда в сети появилась целая россыпь тестов в популярном бечмарке Ashes of the Singularity (AoS). Поскольку Core i9-12900K нуждается в сильном противнике, результаты сравнивали с полноценным 16-ядерником Ryzen 9 5950X. Ранее стало известно, что Intel планирует поставить на свой флагман цену в 600 долларов, что гораздо ниже 750, которые сегодня просят за Ryzen 9 5950X. Что же, новый Core i9-12900K не только дешевле стоит, но и оказался гораздо быстрее. Давайте изучим результаты ниже на скриншотах.
Оба процессора были оснащены видеокартами серии GeForce RTX 3080. Неясно, были ли они разогнаны, либо работали в стоке, а может авторы использовали жидкую систему охлаждения. В любом случае данные позволяют оценить не только игровые способности, но и реальные показатели процессора. И вот здесь для красных хороших новостей нет от слова совсем. Сверхдорогой Ryzen 9 5950X оказался почти на 40% медленнее нового камня Intel.
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Эксперты поясняют, что делать выводов раньше времени не стоит, ведь перед нами всего один тест. Важно понимать, что с высокой долей вероятности, волноваться о низкой производительности нового поколения процессоров Intel не стоит. Core i9-12900K доказал, что синие готовят гигантский скачок. При этом всё может быть не так просто, как кажется, ведь условия тестирования действительно важны. К примеру, Windows 11 уже получила ряд оптимизаций под серию Alder Lake, а ведь есть ещё более скоростная память DDR5, а также специфика данного теста и многое другое.
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