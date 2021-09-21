Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый Core i9-12900K за $600 оказался на 40% быстрее Ryzen 9 5950X стоимостью $750 в тесте AoS

Изучаем первые достоверные тесты нового 16-ядерного Core i9-12900K
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если вы ещё не знаете всех особенностей новых процессоров 12-го поколения Intel Alder Lake, то отправляйтесь прямиком в наш субботний материал. Там есть всё, от тактовых частот, до наиболее сильных сторон и цен, что позволит составить впечатление незадолго до начала продаж. Мы же отметим, что наиболее ожидаемым считается флагман – 16-ядерный Core i9-12900K. Ясно, что большая часть пользователей купит что-то попроще, но для производителя важно доказать свою способность выпускать мощные процессоры, которые могут эффективно противостоять конкурентам. На самом деле у Core i9-12900K только 8 быстрых ядер, которые будут выполнять всю основную нагрузку, но в данном случае важен маркетинг, поскольку для Intel пришло время сравняться с AMD по количественным показателям ядер, а в некоторых случаях и превзойти конкурента. Но всё это имеет второстепенное значение, ведь пока у в сети отсутствовали реальные тесты, делать выводы было невозможно.

реклама

К счастью, сегодня именно тот день, когда в сети появилась целая россыпь тестов в популярном бечмарке Ashes of the Singularity (AoS). Поскольку Core i9-12900K нуждается в сильном противнике, результаты сравнивали с полноценным 16-ядерником Ryzen 9 5950X. Ранее стало известно, что Intel планирует поставить на свой флагман цену в 600 долларов, что гораздо ниже 750, которые сегодня просят за Ryzen 9 5950X. Что же, новый Core i9-12900K не только дешевле стоит, но и оказался гораздо быстрее. Давайте изучим результаты ниже на скриншотах.

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Оба процессора были оснащены видеокартами серии GeForce RTX 3080. Неясно, были ли они разогнаны, либо работали в стоке, а может авторы использовали жидкую систему охлаждения. В любом случае данные позволяют оценить не только игровые способности, но и реальные показатели процессора. И вот здесь для красных хороших новостей нет от слова совсем. Сверхдорогой Ryzen 9 5950X оказался почти на 40% медленнее нового камня Intel.

реклама

Эксперты поясняют, что делать выводов раньше времени не стоит, ведь перед нами всего один тест. Важно понимать, что с высокой долей вероятности, волноваться о низкой производительности нового поколения процессоров Intel не стоит. Core i9-12900K доказал, что синие готовят гигантский скачок. При этом всё может быть не так просто, как кажется, ведь условия тестирования действительно важны. К примеру, Windows 11 уже получила ряд оптимизаций под серию Alder Lake, а ведь есть ещё более скоростная память DDR5, а также специфика данного теста и многое другое.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
19
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
14
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
13
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
17
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
32
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
26
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
44
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
10
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
35
Проверяем совместимость компьютера с Windows 11 – включаем TPM 2.0 и настраиваем BIOS
17
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
12
Биткоин продолжает дешеветь, а Эфир подбирается к $3000 – эксперты РБК назвали причины падения рынка
15
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
22
Выпуск видеокарт Intel Alchemist передадут партнёрам, а в продаже могут появиться кастомные модели
13
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
32
Владелец вывел с неактивного 9 лет Биткоин-кошелька $29.5 миллиона увеличив вложения на 36 000%
16
Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
32
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
47
Intel обвинили в нарушении патента FinFET и это грозит запретом на продажу процессоров в Китае
16
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
AMD зарегистрировала новый лозунг
23
Уже несколько лет подряд AMD вгоняет Intel в долги
9

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
199
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
55
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
73
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
169
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
47
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
14
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF

Сейчас обсуждают

wolfire
16:41
ага, скринь и потом откроешь его в 2030, правда будет уже не до картинок
К 2050 году TSMC обещает добиться углеродной нейтральности
Lamerusha Lat
16:40
Можешь прямо сейчас в гроб ложиться.
К 2050 году TSMC обещает добиться углеродной нейтральности
wolfire
16:40
дауны
К 2050 году TSMC обещает добиться углеродной нейтральности
Adam Smith
16:40
а где интол проиграл? или по ценам судишь на 5600х
Система с Core i9-12900K на 39% опередила аналог с Ryzen 9 5950X в Ashes of the Singularity
Гельминтатор
16:39
О, статья по теме сайта! Сто лет такого не было! Видать, на соседней горе все раки до глухоты обсвистелись…
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
Дмитрий Петров
16:38
купил ЭТОТ ШЛАК трансвестит страдай…СУКА!!!!!!!!!! Пхахахав
Система с Core i9-12900K на 39% опередила аналог с Ryzen 9 5950X в Ashes of the Singularity
Гельминтатор
16:37
Знаю. Взломана, недавно и криво. Но момент уже упущен.
10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили, часть 2
Tanabe
16:37
Ты стрелки то не переводи, Интоль на бумаге победил? А если так, сходи льда приложи, а то на клиента психиатрической клиники похож..
Система с Core i9-12900K на 39% опередила аналог с Ryzen 9 5950X в Ashes of the Singularity
wolfire
16:37
2050 не доживём
К 2050 году TSMC обещает добиться углеродной нейтральности
Виталий Shokerxxx
16:36
биток улетел вниз скоро цены посыплят просто на хайпе пытаются все сбагрить по оверпрайсу. парняги ждем до февраля там цены 100% уйдут вниз инфа 100500.
Европейские цены на видеокарты продолжают ставить рекорды, а IDC ждёт завершения дефицита GPU к 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем