Самые низкие цены на видеокарты с начала августа в магазинах РФ

Уже не первый раз за последние несколько месяцев мы видим, как дешевеют и дорожают видеокарты. В июле казалось, что мы находимся в самом начале, а уже к лету геймеры получат возможность купить понравившийся им товар по цене близкой к рекомендованной. В августе случилось целая цепочка событий, а к началу сентября флагманская GeForce RTX 3080 снова перевалила за 200 000 рублей. Некоторые модели стоили 220 тысяч и дороже, но это не так важно, ведь позволить их могли единицы. Сами магазины уверяют, что таким образом удалось спасти видеокарты от майнеров, но нам от этого не легче. На прошлой неделе пошла волна, а криптовалюты рухнули, поднялись и снова упали. В прошлом материале мы констатировали, что цены действительно упали, а сегодня не можем пройти мимо того, что прямо сейчас купить видеокарту можно по самой низкой стоимости с начала августа.

реклама

Прежде всего GeForce RTX 3080. Наше внимание привлекли две модели. Первая – производства MSI обладает высоким разгонным потенциалом и может предложить немалый бус с завода. Здесь потенциального покупателя ждут 1920 МГц, что гораздо выше, чем у второй модели, Gigabyte. Последняя на 4000 дешевле, но получила всего 1800 МГц. Какую из них брать – решать вам, но обе продаются со скидкой 40 000 рублей.

GeForce RTX 3070 не может похвастать такой гигантской скидкой, но в данном ценовом диапазоне почти 20 000 выглядит серьёзно. Конечная цена карты производства Gigabyte составила 106 990 рублей, а сама видеокарта позволит вам на несколько лет освободиться от навязчивых мыслей о необходимости апгрейда. Не у всех есть в кармане такая сумма, поэтому мы двинемся дальше, ведь впереди не менее интересные предложения.

Сверхмощная GeForce RTX 3060 Ti вплотную приблизилась к отметке в 1000 долларов. Ещё немного и барьер будет преодолён, ну а сейчас за 78 890 рублей вы получите ультимативный уровень графики в разрешении 2К и запас прочности на три года вперёд.

На 10 000 дешевле GeForce RTX 3060, обладающая немалым потенциалом, но набирающая гораздо меньше fps в играх, чем старшая модель. Модель производства PALIT не обладает утончённостью, но эффективна и быстра, хотя требует блок питания на 550 Вт. Учитывайте это при покупке.

Подешевела и Radeon RX 6600 XT. Многие до сих пор не знают, что она быстрее GeForce RTX 3060, но даже этого недостаточно, чтобы она стала привлекательной для фанатов NVIDIA. Если вами руководит прагматизм, то Radeon RX 6600 XT станет украшением вашего компьютера. Особенно интересно сниженное потребление энергии и низкие требования к блоку питания. Такое ощущение, что вы устанавливаете какую-то GeForce GTX 730. Отметим, что в предыдущем нашем материале не так много скриншотов, но даже этой информации достаточно, чтобы заметить динамику снижения. Будем надеяться, что Эфир продолжит лежать ещё пару недель, что сделает цены ещё более привлекательными.

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде



