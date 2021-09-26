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Zelot
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Не секрет, что в продаже можно встретить как крайне выгодные по соотношению цены производительности видеокарты, так и те, что просто заполняют собой место в линейке. Поскольку сегодня мы живём в мире, где цены даже близко не соответствуют рекомендованным, то приходится пересматривать сложившиеся годами критерии оценивания. К примеру, если ещё год назад покупка какой-нибудь GeForce RTX 2070 Super была действительно выгодна, то сегодня её аналог – GeForce RTX 3070 Ti за 140 000 рублей крайне сомнительна в плане долговременного вложения денег. Данная карта уже сегодня не тянет игры в 4К, а значит является компромиссным решением. Мало того, после завершения дефицита, она подешевеет в два раза, а значит продажа на вторичном рынке окажется весьма разорительным предприятием. Словом, нужно искать наиболее выгодные предложения со скидками. И такие есть.

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Прежде всего мы советуем вам обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. В ходе недавних перепадов цен на Эфир, она представляет собой чуть ли не самый оптимальный вариант, позволяющий перейти в режим 2К по цене до 90 000 рублей. Стоит понимать, что 87 990 рублей – это всё ещё слишком дорого за такую модель, но пока альтернатив не особо много, рынок оставляет нам перед простым выбором: или уходить, или покупать. Перед нами модель производства Gigabyte, отличающаяся заводским разгоном, а также имеющая три кулера, обеспечивающих эффективное охлаждение. Если вам повезёт попасть на хороший графический чип, то есть высокая вероятность докинуть ещё сотню мегагерц к тактовой частоте видеопамяти.

Radeon RX 6700 XT незаслуженно игнорируется большей частью геймеров. Дело в том, что данная карта в большинстве игр равна по производительности GeForce RTX 3070, но при этом стоит дешевле. Учтите, что за 102 тысячи вы получите экстремальную мощь, которой будет достаточно на несколько лет. Можно сколько угодно верить в то, что через год видеокарты принесут двухкратный прирост скорости, но реальность такова, что обычно всё ограничивается 35-50% между поколениями, а значит Radeon RX 6700 XT может оставаться актуальной как минимум 4 года.

Всем тем, кто хочет шагнуть в мир 4К, мы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3080. Назвать данную модель разумной покупкой сложно, но для тех, кто может себе позволить потратить такую сумму на игрушки, это скорее прихоть, чем необходимость. В данном случае вас ждёт скидка в 30 000 рублей (15%), но в большинстве ситуаций акции не очень влияют на продажу подобных моделей. Модель производства Gigabyte получила интересный дизайн и три мощных кулера, но при этом требует всего 2 разъёма на 8 пин и блок питания на 750 Вт. Скорее всего, это немного ограничит оверклокерские способности видеокарты, но часто в таких случаях всё решает удача.

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