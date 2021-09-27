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Zelot
88 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 к конецу сентября 2021 года
Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, получивших новую прошивку на конец сентября
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Сентябрь подходит к концу, а все флагманы Xiaomi уже получили российскую версию MIUI 12.5. Судя по всему, китайская компания решила проигнорировать потребности пользователей аппаратов 2018 и 2019 года выпуска, поскольку пока целый ряд смартфонов не получил ни европейской, ни глобальной, ни тем более российской версии прошивки. К примеру, вся серия Redmi Note 7 имеет только китайскую официальную стабилку, а никаких причин ждать выхода прошивки для него на других рынках пока нет.

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Несмотря на это наши читатели могут получить доступ к MIUI 12.5, поскольку несколько дней назад мы выкладывали полный список прошивок в свободный доступ. В отличие от тех, что лежат на различных подозрительных сайтах, здесь только официальный образы, исключающие внешнее воздействие. Поскольку в предыдущем материале было слишком сложно понять, какой из смартфонов поддерживает более новую MIUI 12.5, а какой довольствуется MIUI 12, то сегодня мы выкладываем полный список телефонов с более новой прошивкой.

Всего в перечне 88 наименований. Как мы указывали, некоторые так и останутся только на китайской прошивке с английским языком. Тем не менее владельцам данных аппаратов будет полезно узнать, что им доступно обновление. Установить прошивку в ручном режиме не так сложно, а при желании можно на официальных российских форумах найти и русифицированную MIUI 12.5. Рассылка MIUI 12.5 завершается, а впереди анонс MIUI 13, которая должна стать большим прорывом, поскольку должна была выйти ещё в начале года, но по неизвестным причинам дорабатывалась более полугода.

  1. Redmi K40
  2. Mi 10 Pro
  3. Redmi Note 9 Pro 5G
  4. Redmi Note 8
  5. Redmi 8A
  6. Mi CC9 Pro
  7. Mi 9 Lite
  8. Redmi 9T
  9. Redmi K20
  10. Redmi Note 9 Pro Max
  11. Redmi K30 5G
  12. Mi 11i
  13. Mi Note 10 Lite
  14. Redmi 8A Pro
  15. Redmi K30 Racing
  16. Mi 11 Lite 4G
  17. Mi 10 Ultra
  18. Mi 10 Lite
  19. Redmi Note 10 5G
  20. Redmi Note 8 Pro
  21. Mi 10 Lite Zoom
  22. Redmi K20 Pro
  23. Redmi 10X 5G
  24. Mi 10i
  25. Redmi 7
  26. Mi Mix Fold
  27. Redmi Note 10S
  28. Mi 10T
  29. Mi CC9e
  30. Redmi 7A
  31. Poco M2
  32. Mi 10T Pro
  33. Redmi Note 10 Pro Max
  34. Poco X3 NFC
  35. Redmi K30
  36. Mi 9
  37. Poco M2 Pro
  38. Redmi Note 9 5G
  39. Mi Max 3
  40. Redmi Note 7 Pro
  41. Mi Mix 2S
  42. Mi 10T Lite
  43. Mi 8
  44. Redmi 9
  45. Mi 11 Lite 5G
  46. Poco X2
  47. Mi 11X Pro
  48. Redmi 8
  49. Mi 9T Pro
  50. Redmi Note 9
  51. Mi CC9
  52. Mi 9 SE
  53. Poco F2 Pro
  54. Mi 8 Lite
  55. Redmi Note 9 4G
  56. Mi 10S
  57. Mi Mix 3
  58. Redmi Note 8T
  59. Redmi K30 Pro
  60. Redmi K30i 5G
  61. Mi 11
  62. Redmi 10X Pro 5G
  63. Mi CC9 Meitu Edition
  64. Redmi K30 Ultra
  65. Redmi K30 4G
  66. Redmi Note 10
  67. Poco F3
  68. Poco M3 Pro 5G
  69. Redmi K40 Pro
  70. Redmi Note 10 Pro
  71. Redmi K30S Ultra
  72. Redmi 9 Prime
  73. Poco X3 Pro
  74. Mi 11 Ultra
  75. Mi 10
  76. Redmi 10X 4G
  77. Redmi Note 9 Pro
  78. Mi Note 10/Pro
  79. Redmi Note 9S
  80. Mi 10 Youth Edition
  81. Redmi Note 7
  82. Poco X3
  83. Redmi Note 9T
  84. Mi 9 Pro 5G
  85. Xiaomi Mi 11X
  86. Mi 8 Explorer Edition
  87. Mi 8 SE
  88. Redmi 9A
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