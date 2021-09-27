Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, получивших новую прошивку на конец сентября

Сентябрь подходит к концу, а все флагманы Xiaomi уже получили российскую версию MIUI 12.5. Судя по всему, китайская компания решила проигнорировать потребности пользователей аппаратов 2018 и 2019 года выпуска, поскольку пока целый ряд смартфонов не получил ни европейской, ни глобальной, ни тем более российской версии прошивки. К примеру, вся серия Redmi Note 7 имеет только китайскую официальную стабилку, а никаких причин ждать выхода прошивки для него на других рынках пока нет.

реклама

Несмотря на это наши читатели могут получить доступ к MIUI 12.5, поскольку несколько дней назад мы выкладывали полный список прошивок в свободный доступ. В отличие от тех, что лежат на различных подозрительных сайтах, здесь только официальный образы, исключающие внешнее воздействие. Поскольку в предыдущем материале было слишком сложно понять, какой из смартфонов поддерживает более новую MIUI 12.5, а какой довольствуется MIUI 12, то сегодня мы выкладываем полный список телефонов с более новой прошивкой.

Всего в перечне 88 наименований. Как мы указывали, некоторые так и останутся только на китайской прошивке с английским языком. Тем не менее владельцам данных аппаратов будет полезно узнать, что им доступно обновление. Установить прошивку в ручном режиме не так сложно, а при желании можно на официальных российских форумах найти и русифицированную MIUI 12.5. Рассылка MIUI 12.5 завершается, а впереди анонс MIUI 13, которая должна стать большим прорывом, поскольку должна была выйти ещё в начале года, но по неизвестным причинам дорабатывалась более полугода.