Сентябрь подходит к концу, а все флагманы Xiaomi уже получили российскую версию MIUI 12.5. Судя по всему, китайская компания решила проигнорировать потребности пользователей аппаратов 2018 и 2019 года выпуска, поскольку пока целый ряд смартфонов не получил ни европейской, ни глобальной, ни тем более российской версии прошивки. К примеру, вся серия Redmi Note 7 имеет только китайскую официальную стабилку, а никаких причин ждать выхода прошивки для него на других рынках пока нет.
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Несмотря на это наши читатели могут получить доступ к MIUI 12.5, поскольку несколько дней назад мы выкладывали полный список прошивок в свободный доступ. В отличие от тех, что лежат на различных подозрительных сайтах, здесь только официальный образы, исключающие внешнее воздействие. Поскольку в предыдущем материале было слишком сложно понять, какой из смартфонов поддерживает более новую MIUI 12.5, а какой довольствуется MIUI 12, то сегодня мы выкладываем полный список телефонов с более новой прошивкой.
Всего в перечне 88 наименований. Как мы указывали, некоторые так и останутся только на китайской прошивке с английским языком. Тем не менее владельцам данных аппаратов будет полезно узнать, что им доступно обновление. Установить прошивку в ручном режиме не так сложно, а при желании можно на официальных российских форумах найти и русифицированную MIUI 12.5. Рассылка MIUI 12.5 завершается, а впереди анонс MIUI 13, которая должна стать большим прорывом, поскольку должна была выйти ещё в начале года, но по неизвестным причинам дорабатывалась более полугода.
- Redmi K40
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 8
- Redmi 8A
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 Lite
- Redmi 9T
- Redmi K20
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K30 5G
- Mi 11i
- Mi Note 10 Lite
- Redmi 8A Pro
- Redmi K30 Racing
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X 5G
- Mi 10i
- Redmi 7
- Mi Mix Fold
- Redmi Note 10S
- Mi 10T
- Mi CC9e
- Redmi 7A
- Poco M2
- Mi 10T Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Poco X3 NFC
- Redmi K30
- Mi 9
- Poco M2 Pro
- Redmi Note 9 5G
- Mi Max 3
- Redmi Note 7 Pro
- Mi Mix 2S
- Mi 10T Lite
- Mi 8
- Redmi 9
- Mi 11 Lite 5G
- Poco X2
- Mi 11X Pro
- Redmi 8
- Mi 9T Pro
- Redmi Note 9
- Mi CC9
- Mi 9 SE
- Poco F2 Pro
- Mi 8 Lite
- Redmi Note 9 4G
- Mi 10S
- Mi Mix 3
- Redmi Note 8T
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30i 5G
- Mi 11
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 4G
- Redmi Note 10
- Poco F3
- Poco M3 Pro 5G
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K30S Ultra
- Redmi 9 Prime
- Poco X3 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 10
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9 Pro
- Mi Note 10/Pro
- Redmi Note 9S
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 7
- Poco X3
- Redmi Note 9T
- Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 11X
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 SE
- Redmi 9A