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Zelot
Китайская криптобиржа Huobi начнёт закрывать счета пользователей, а деньги конфискуют 1 января
Если пользователи не успеют вывести криптовалюту, её спишут со счетов
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Несколько дней назад китайское правительство сделало все криптовалютные переводы в стране незаконными. Рынки отреагировали снижением, но ничего критического на этот раз не случилось, а Биткоину даже удалось отыграть несколько тысяч долларов за последние несколько дней. Поскольку вывод криптовалюты в юани в стране был сильно осложнён, многие разумные жители уже успели с некоторыми потерями перевести все средства в реальные деньги. Ясно, что некоторые надеялись на лучшее, другие просто не верили в решимость руководства Центробанка, а кто-то вообще не задумывался о таких мелочах. На у в результате сегодня на биржах, обслуживающих пользователей из Поднебесной, творится настоящий хаос.

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  • Начнём с Binance. Биржа просто приостановила все попытки новых пользователей из материкового Китая создать новый аккаунт. Никаких репрессий не проводилось, а относительно каких-либо ограничений вывода средств ничего неизвестно.
  • Несколько крупных бирж, включая OKEx, хранят молчание и продолжают обслуживать пользователей из Китая несмотря на решения правительства страны.
  • А вот Huobi порадовала всех держателей цифрового золота из Поднебесной неожиданным решением, о чём мы ниже и поговорим.

Huobi Global объявила, что у всех пользователей из Китая осталось 3 месяца на то, что бы вывести свои токены с биржи. Если за указанный срок кто-либо из пользователей не последует предложенному механизму, то его аккаунт будет полностью удалён, а криптовалюты исчезнут в неизвестном направлении. Прямо о конфискации ребята с Huobi не говорят, поскольку подобные слова портят имидж, но и без этого ясно, что деньги изымут, а счета удалят. В заявлении сказано о приостановке действия учётных записей, а пока были предприняты попытки, блокирующие регистрацию новых пользователей из Китая.

На данный момент биржа настроена дружелюбно. Руководство уверяет, что попытается обезопасить активы клиентов. Кроме того, всем пользователям помогут вывести их накопления. Сообщается о неких договорённостях, но пока данных на этот счёт нет. Как будут выводиться деньги, тоже неясно. Захочет ли Huobi пойти на конфронтацию с правительством Китая, или все деньги будут выведены через международных посредников, пока точно неизвестно. Также сообщается, что по мере приближения к 31 декабрю, всё больше аккаунтов будет блокироваться. Судя по всему, как только пользователь выведет свои монеты, аккаунт удалят. На этом фоне биржевой индекс Huobi упал на 15%, доходы за последние 24 часа обрушились, а биржевой токен понизился на 27%.

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