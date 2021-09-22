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Шоу под названием «Windows 11 каждому пользователю!» продолжается. На различных форумах разгораются настоящие баталии, а многие не могут понять, почему их компьютер не может быть обновлён до новой операционной системы. Очевидно, далеко не все пользователи в мире обладают энциклопедическим знаниями технологий, как наши читатели, поэтому и возникают подобные вопросы. Ну а на самом деле всё просто: есть ряд причин, согласно которым Microsoft приняла решение сделать обязательным наличие на компьютерах пользователей протокола TPM 2.0. Кто-то утверждает, что это ещё один бэкдор, другие уверены, что таковы требования американских спецслужб, а многие справедливо полагают, что таким способом нас хотят побудить к покупке нового компьютера.

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Неясно, кто прав, а кто нет, но первые две версии кажутся нам менее вероятными. Подумайте сами, вы давно открыли доступ на свой компьютер ребятам из ЦРУ, установив туда Windows 10. Зачем им усложнять себе работу, ведь обычные камеры и микрофоны и без того прекрасно справляются со всеми поставленными задачами? Что до попытки заставить нас тратить больше денег, то мы не видели никого, кто бы мог это подтвердить. А вообще всё очень странно, поэтому отдельные моменты приходится буквально собирать по крупицам. Так, не так давно стало известно, что установить Windows 11 смогут даже пользователи со старым железом. Сделать это можно только при помощи ISO-образа, а после вам откажут в выпуске совместимых драйверов, а значит придётся искать их самостоятельно и не на серверах Microsoft. Как сообщается, это не единственный сюрприз для тех, кто не желает покупать новое железо.

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Как стало известно, при попытке установить Windows 11 на какой-нибудь Core i7-7700K при помощи образа, вы увидите предупреждение, сообщающее вам несколько ключевых подробностей. Во-первых, никаких обновлений вы вообще больше получите, а значит у вас просто окажется тупиковая версия, подверженная угрозам и вирусам. Но и это не всё, ведь, во-вторых, вас предупредят, что всё это вы делаете на свой страх и риск. Никто: ни Microsoft, ни производители неподдерживаемого оборудования (например, материнской платы) не несут ответственности за поломку даже если в этот момент ещё активна гарантия. Получается, что Microsoft опасается, что ваш компьютер просто сгорит от перенапряжения, поэтому заботливо оберегает вас от опасности при помощи столь неприятного предупреждения. Если подумать, то это даже не предупреждение, а единственное условие, позволяющее продолжить установку, поэтому перед нами не что иное, как прямой шантаж.

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Кстати, пару дней назад на сайте Microsoft снова появилась программа, позволяющая понять, совместим ли ваш компьютер с новой операционной системой. Если вы ещё не в курсе – переходите в наш материал, там есть исчерпывающая информация по этому вопросу.