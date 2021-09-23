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Redmi Note 8/9 Pro другие и 25 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году

Обновлённый список смартфонов Xiaomi с поддержкой MIUI 12.5 Enhanced Edition
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Несколько дней назад инсайдеры опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые получат ещё не анонсированную MIUI 13 на базе Android 12. Отмечалось, что это случится до конца 2021 года, хотя в последнее время надежды на это тают с каждым днём. Дело в том, что до сих пор десятки смартфонов Xiaomi не получили российскую версию MIUI 12.5. Точно такая же ситуация с европейской и многими другими региональными прошивками. Ознакомиться со списком можно в нашем материале.

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Инсайдеры уверяют, что закрытое тестирование MIUI 13 идёт полным ходом, а вместе с ним готовится к выходу ещё одна прошивка: MIUI 12.5 Enhanced Edition. Согласно официальным данным, она сможет более эффективно управлять параметрами процессора, энергопотреблением и в целом окажет позитивное влияние на автономность смартфонов. Поскольку ранее утверждалось, что данную прошивку получат исключительно флагманы, включая серии Mi 10 и Mi 11, то никто не ожидал появления в списках закрытого тестирования популярной серии Redmi Note.

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Судя по всему, список не окончательный, ведь в нём присутствует обычная версия Redmi Note 8, но нет более популярной и мощной с приставкой «Pro». Такая же ситуация и с серией Redmi Note 9 (отсутствует Pro Max), а более новый Redmi Note 10 Pro лишился стандартной версии. В настоящее время в перечне 25 аппаратов. Все флагманы уже получили прошивку в сентябре. Серии Redmi Note могут рассчитывать на обновление только в октябре, но речь идёт исключительно о китайском рынке.

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Инсайдеры полагают, что MIUI 12.5 Enhanced Edition либо вовсе никогда не получит региональных версий, либо ограничится глобалкой, которую и смогут поставить жители Европы и других стран. Пока глобальная версия датирована 4 кварталом 2021 года, но сроки могут и измениться. На этом фоне анонс MIUI 13 и рассылка на первые смартфоны кажется маловероятной. Если это и случится в текущем году, то будет ограничиваться несколькими флагманами, но инсайдеры на эту тему упрямо молчат.

  1. Redmi Note 9 4G
  2. Redmi K40
  3. Mi Mix 4
  4. Redmi Note 10 Pro
  5. Mi 11 Ultra
  6. K30 Pro
  7. Redmi K30S Ultra
  8. Redmi Note 9 Pro
  9. Mi 11
  10. Mi 10 Youth Edition
  11. Mi 10 Pro
  12. Mi 11X
  13. Redmi K40 Pro
  14. Mi 10T Pro
  15. Mi 10S
  16. Mi 10
  17. Mi 11 Pro
  18. Redmi Note 8
  19. Redmi Note 9 5G
  20. Mi 11X Pro
  21. Mi 10 Ultra
  22. Mi 10T
  23. Poco F2 Pro
  24. Poco F3
  25. Redmi Note 10
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