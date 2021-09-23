Redmi Note 8/9 Pro другие и 25 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
Несколько дней назад инсайдеры опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые получат ещё не анонсированную MIUI 13 на базе Android 12. Отмечалось, что это случится до конца 2021 года, хотя в последнее время надежды на это тают с каждым днём. Дело в том, что до сих пор десятки смартфонов Xiaomi не получили российскую версию MIUI 12.5. Точно такая же ситуация с европейской и многими другими региональными прошивками. Ознакомиться со списком можно в нашем материале.
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Инсайдеры уверяют, что закрытое тестирование MIUI 13 идёт полным ходом, а вместе с ним готовится к выходу ещё одна прошивка: MIUI 12.5 Enhanced Edition. Согласно официальным данным, она сможет более эффективно управлять параметрами процессора, энергопотреблением и в целом окажет позитивное влияние на автономность смартфонов. Поскольку ранее утверждалось, что данную прошивку получат исключительно флагманы, включая серии Mi 10 и Mi 11, то никто не ожидал появления в списках закрытого тестирования популярной серии Redmi Note.
Судя по всему, список не окончательный, ведь в нём присутствует обычная версия Redmi Note 8, но нет более популярной и мощной с приставкой «Pro». Такая же ситуация и с серией Redmi Note 9 (отсутствует Pro Max), а более новый Redmi Note 10 Pro лишился стандартной версии. В настоящее время в перечне 25 аппаратов. Все флагманы уже получили прошивку в сентябре. Серии Redmi Note могут рассчитывать на обновление только в октябре, но речь идёт исключительно о китайском рынке.
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Инсайдеры полагают, что MIUI 12.5 Enhanced Edition либо вовсе никогда не получит региональных версий, либо ограничится глобалкой, которую и смогут поставить жители Европы и других стран. Пока глобальная версия датирована 4 кварталом 2021 года, но сроки могут и измениться. На этом фоне анонс MIUI 13 и рассылка на первые смартфоны кажется маловероятной. Если это и случится в текущем году, то будет ограничиваться несколькими флагманами, но инсайдеры на эту тему упрямо молчат.
- Redmi Note 9 4G
- Redmi K40
- Mi Mix 4
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11 Ultra
- K30 Pro
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 11
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 10 Pro
- Mi 11X
- Redmi K40 Pro
- Mi 10T Pro
- Mi 10S
- Mi 10
- Mi 11 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 5G
- Mi 11X Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10T
- Poco F2 Pro
- Poco F3
- Redmi Note 10
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