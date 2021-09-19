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39 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2021 года

Предварительный список смартфонов, претендующих на новую прошивку
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Первые слухи о скором выходе MIUI 13 появились ещё осенью 2020 года. Тогда же в сеть попали первые скриншоты и целый ворох подробностей. Время шло, но вместо MIUI 13 Xiaomi абсолютно неожиданно анонсировала MIUI 12.5. Поскольку первые смартфоны начали получать эту прошивку ещё в начале весны, ожидалось, что к середине лета рассылка будет завершена, а осенью один из флагманов громко презентует MIUI 13. Удивительно, но за год китайская компания сумела удивить нас второй раз, ведь прямо сейчас флагманы получают MIUI 12.5 Enhanced Edition. Можно сколько угодно спорить и возмущаться на этот счёт, но очевидно, что у Xiaomi с MIUI 13 были какие-то проблемы, поэтому вместо разработанной с нуля прошивки, нам презентовали слегка улучшенные версии.

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Инсайдеры не дремлют, ведь не так давно они раскопали наиболее полный список телефонов, которые могут претендовать на MIUI 13 на базе ещё не вышедшей мобильной ОС Android 12. Вообще есть все основания полагать, что начиная с 2021 Xiaomi переходит на выпуск одной прошивки в год. Именно поэтому теперь нам обещают презентацию и рассылку MIUI 13 в 4 квартале 2021 года. Одновременно с этим утверждается, что первая бета-версия прошивки уже почти готова, а закрытое тестирование может начаться уже осенью.

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Ниже можно увидеть 39 наиболее вероятных кандидатов на MIUI 13 с Android 12 на борту. Как видите, он начинается с девятой серии Redmi Note, включает несколько аппаратов Poco, а также флагманы серии Mi 10 и выше. Нам снова обещают улучшения всех основных характеристик, включая зарядку, анимацию и энергосберегающие функции. Особый интерес вызывает умное управление оперативной памятью, обещающее разгрузить оперативку от бесполезных приложений. Неясно, насколько это способно ускорить современные смартфоны, ведь в даже бодрые середняки имеют 6 Гб, в то время как более дорогие могут похвастать 8 Гб и выше. Неужели этого недостаточно для скромных мобильных игр и небольших программ с урезанным функционалом?

  1. Redmi Note 9 Pro Max
  2. Poco X3 (Non-NFC)
  3. Redmi K30 Pro
  4. Redmi Note 10T
  5. Redmi K30 Pro Zoom
  6. Mi 11
  7. Mi 11 Lite
  8. Mi 11X Pro
  9. Redmi K40 Pro+
  10. Mi 10T Pro
  11. Poco X3 Pro
  12. Mi Note 10 Lite
  13. Redmi Note 9 Pro
  14. Redmi K30 Ultra
  15. Mi 11X
  16. Poco X3 NFC
  17. Mi 10T Lite
  18. Poco X2 Pro
  19. Redmi Note 9
  20. Mi Note 10 Pro
  21. Redmi K30 5G Racing
  22. Mi 11 Ultra
  23. Mi 10T
  24. Redmi K40
  25. Redmi Note 10
  26. Redmi Note 10 Pro Max
  27. Mi 10 5G
  28. Redmi Note 9S
  29. Poco M3 Pro 5G
  30. Poco F2 Pro
  31. Redmi K30i 5G
  32. Mi Note 10
  33. Mi 10 Ultra
  34. Redmi Note 10 Pro
  35. Poco C3
  36. Redmi K40 Gaming Enhanced Edition
  37. Redmi K40 Pro
  38. Mi 11 Pro
  39. Redmi Note 10S
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