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16-ядерный Core i9-12900K обошёл 32-ядерный Threadripper 2990WX в многоядерном тесте Cinebench R23

Core i9-12900K умудрился набрать больше 30 000 баллов, что многим кажется невозможным
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Ещё не вышедшая линейка процессоров Intel 12-го поколения продолжает генерировать сенсации в сети, что может привести к проблемам идентификации у фанатов AMD. Так, совсем недавно 16-ядерный камень Core i9-12900K оказался быстрее Ryzen 9 5950Х в популярном тесте Ashes of the Singularity, где продемонстрировал невероятные результаты, обойдя своего прямого конкурента на 40%. На самом деле по поводу конкурента стоит сделать оговорку, ведь последний на 150 долларов дороже, а значит Core i9-12900K выступит против 12-ядерного Ryzen 9 5900Х. Эксперты предлагают изучать подобные тесты с определённым скепсисом, поскольку мы не имеем доступа к методике самого тестирования, а значит автор может использовать ручные настройки, позволяющие временно увеличить производительность новинки. Особенно подозрительными выглядят результаты Core i9-12900K в Cinebench R23, где процессор набрал поразительные 30 549 баллов.

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В данном случае речь о многоядерном тесте, что вызывает не столько удивление, сколько шок, поскольку даже 32-ядерный сверхскоростной AMD Threadripper 2990WX показывает средние 30 054 балла. Эксперты отмечают, что Ryzen 9 5950X в среднем набирает в Cinebench R23 не больше 28 000, но при небольшом разгоне памяти и процессора можно с лёгкостью перевалить за 30 000 баллов. Что до Core i9-12900K, то он работал на частоте 5.3 ГГц с оперативной памятью DDR5-5200 МГц на четырёх каналах. Отдельно указывается поддержка PCI Express 5.0, а материнская плата Gigabyte AORUS Ultra построена на чипсете Z690.

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Столь впечатляющие показатели Core i9-12900K уже вызвали подозрения в манипуляции и подделке данных. Дело в том, что флагман текущего поколения Core i9-11900K имеет всего 8 ядер, что не позволяет ему набирать больше 16 тысяч баллов. Core i9-10900K с полноценными десятью ядрами выдаёт больше 18 тысяч. Неужели Intel смогла увеличить производительность в многоядерных задачах почти в 2 раза за 1 год? Скорее всего, нет, а результаты в Ashes of the Singularity никогда не отличались достоверностью.

Пока более точных данных нет, решать, верить или не верить полученным результатам, может каждый из наших читателей самостоятельно. Мы полагаем, что перед нами явная подделка. Сомневаться в способности Intel выпускать революционные процессоры мы не будем, но за одно поколение сделать такой рывок крайне сложно, особенно когда инженеры компании топтались на месте многие годы.  

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