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Вчера случилось крайне неожиданное событие: криптовалюты снова упали. На этот раз у экспертов есть целая россыпь вполне логичных объяснений, с которыми мы сегодня и познакомимся. В первую очередь говорят о фундаментальных факторах, а это падение фондовых рынков, как общемировая тенденция. Дело в том, что за последние 8 месяцев США наводнили страну триллионами долларов. Деньги раздавали с особым усердием, а большая часть этих самых триллионов осела в руках миллиардеров. Жирные коты отрастили ещё более плотные животики, ну а обычные жители США смогли разжиться смартфонами, компьютерами или несколько месяцев плотно кушали в McDonald’s. Вообще властям нет никакой разницы, поскольку важнее всего сделать так, чтобы деньги работали, инвестиционный климат стал благоприятным, а ключевые секторы экономики ожили после затяжной пандемии. Так вот, ходят слухи, что программа останавливается, а значит притока денег в криптовалюты не будет.

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Также отмечается, что в Китае проблемы на рынке недвижимости, что стало тревожным фактором для крупных инвесторов. Любопытное мнение на этот счёт опубликовано на сайте Reuters. Аналитики отмечают, что падение оказалось крайне неожиданным для всех участников рынка, поскольку инстуциональные инвесторы и не думали сбавлять темпы вложения в криптовалюты, покупая Биткоины на миллионы долларов. Эксперты полагают, что уже вскоре цифровое золото опустится ниже 39 000 долларов, а следом за ним провалится и Эфир. На момент написания данного материала вторая по популярности криптовалюта торгуется на отметке чуть выше 3000 долларов, но общая тенденция негативная.

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А вообще отдельные аналитики настроены оптимистично. К примеру, Виктор Першиков, считающийся одним из ведущих аналитиков 8848 Invest, заявил, что падение Биткоина позволило ему увеличить свой портфель. Если цифровое золото продолжит дешеветь, то для него это будет стимулом для продолжения инвестиций. Виктор упрямо верит, что к концу года Биткоин будет стоить 65 000 долларов, хотя предпосылок для этого всё меньше и меньше, ведь криптовалюта снова не смогла перевалить за 50 000, сорвавшись в длительное пике.

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Делать какие-либо прогнозы на 4 квартал мы не будем, но оставим для вас интересное замечание: Bloomberg сообщила о проведении расследования со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против криптобиржи Binance. Компанию подозревают в нечестном ведении бизнеса, что грозит нехорошими последствиями как для самой биржи, так и для рынка в целом, ведь манипуляция – это очень и очень плохо. Сегодня, когда рынок ещё молодой и контролируется спустя рукава, устоять перед соблазном «срубить» лёгких денег крайне сложно даже гигантам.