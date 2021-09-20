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Наши читатели уже привыкли к нестабильности криптовалют. Ожидать, что в обозримом будущем ситуация изменится глупо, ведь до тех пор, пока в руках Китов будут находиться миллиарды долларов, они не перестанут раскачивать рынок с целью получения прибыли. Сегодня утром наблюдается неожиданное обрушение курса всех криптовалют. На более чем 400 долларов упал Эфир, а Биткоин в буквальном смысле валится, потеряв за сутки 5000 долларов. Особенно любопытно всё это в аспекте прогнозов на текущую неделю от маститых финансистов. Ребята уверяли, что съели пуд соли на подобных предсказаниях. Что же, судя по всему, гораздо проще доверять астрологам, а лучше обычной ромашке, которые даёт вам хотя бы 50% шансы.

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Итак, нас уверяли, что Биткоин перевалит за 50 000 и устремится вверх. Это 58 000 долларов и больше. Назывались как факторы оживления инвестиционного спроса, так и вполне логичные показатели. К примеру, PayPal ощутимо расширил возможности оплаты криптовалютой. А вообще нам снова вещали о линии сопротивления, которую уже преодолел Биткоин, а значит светлое будущее не за горами. Как видите, прогнозы пока не сбылись. Вообще кажется, что подобные прогнозы существуют только с одной целью: ощипывать трейдеров.

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Сегодня стало известно, что трейдеры были уверены в росте Биткоина и как следует вложившись в его подорожание. Ну а в результате сегодня утром биржи вполне легально списали со счетов наивных инвесторов 800 миллионов долларов. Что странно, эксперты почему-то молчат. Может быть, они ещё не проснулись? Понедельник – день тяжёлый. Пожалуй, самым весомым аргументом в пользу ожидаемого подорожания Биткоина был ряд сделок, когда Киты купили 60 000 монет в Биткоинах. Предполагалось, что они запасаются криптовалютой перед большим скачком курса.

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А вот относительно Эфира ничего не понятно. Все прогнозы сводились в тому, что Виталик Бутерин сделает актив самым дорогим на планете, прогонит майнеров и привлечёт инвесторов. К слову, инвесторы должны тут же понести свои деньги, блокируя их на собственном депозите. Самые большие оптимисты называли возможным цену Эфира в 35 тысяч долларов. Отметим, что с точки зрения геймеров – это отличные новости, а вот фермерам и держателям криптовалют приходится несладко. Мы будем следить за событиями, и при изменении курса своевременно вас информировать.