Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки

Что вообще происходит с криптовалютами? Давайте как следует изучим ситуацию
[ ] для раздела Блоги
4
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Наши читатели уже привыкли к нестабильности криптовалют. Ожидать, что в обозримом будущем ситуация изменится глупо, ведь до тех пор, пока в руках Китов будут находиться миллиарды долларов, они не перестанут раскачивать рынок с целью получения прибыли. Сегодня утром наблюдается неожиданное обрушение курса всех криптовалют. На более чем 400 долларов упал Эфир, а Биткоин в буквальном смысле валится, потеряв за сутки 5000 долларов. Особенно любопытно всё это в аспекте прогнозов на текущую неделю от маститых финансистов. Ребята уверяли, что съели пуд соли на подобных предсказаниях. Что же, судя по всему, гораздо проще доверять астрологам, а лучше обычной ромашке, которые даёт вам хотя бы 50% шансы.

реклама

Итак, нас уверяли, что Биткоин перевалит за 50 000 и устремится вверх. Это 58 000 долларов и больше. Назывались как факторы оживления инвестиционного спроса, так и вполне логичные показатели. К примеру, PayPal ощутимо расширил возможности оплаты криптовалютой. А вообще нам снова вещали о линии сопротивления, которую уже преодолел Биткоин, а значит светлое будущее не за горами. Как видите, прогнозы пока не сбылись. Вообще кажется, что подобные прогнозы существуют только с одной целью: ощипывать трейдеров.

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Сегодня стало известно, что трейдеры были уверены в росте Биткоина и как следует вложившись в его подорожание. Ну а в результате сегодня утром биржи вполне легально списали со счетов наивных инвесторов 800 миллионов долларов. Что странно, эксперты почему-то молчат. Может быть, они ещё не проснулись? Понедельник – день тяжёлый. Пожалуй, самым весомым аргументом в пользу ожидаемого подорожания Биткоина был ряд сделок, когда Киты купили 60 000 монет в Биткоинах. Предполагалось, что они запасаются криптовалютой перед большим скачком курса.

реклама

А вот относительно Эфира ничего не понятно. Все прогнозы сводились в тому, что Виталик Бутерин сделает актив самым дорогим на планете, прогонит майнеров и привлечёт инвесторов. К слову, инвесторы должны тут же понести свои деньги, блокируя их на собственном депозите. Самые большие оптимисты называли возможным цену Эфира в 35 тысяч долларов. Отметим, что с точки зрения геймеров – это отличные новости, а вот фермерам и держателям криптовалют приходится несладко. Мы будем следить за событиями, и при изменении курса своевременно вас информировать.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
4
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
12
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 120
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

39 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2021 года
24
Доходы майнеров Эфира снижаются – возврат вложений в ферму из GeForce RTX 3080 затянется на 2 года
62
Эфир может вытеснить Биткоин, подорожать до $35 000 и стать главной криптовалютой – аналитики РБК
60
AMD откажется от выпуска бюджетных видеокарт до $300 и перейдёт на флагманы и APU – Wccftech
122
Майнинг биткоинов вырабатывает 30 тысяч тонн электронного мусора и 23 миллиона тонн углекислого газа
43
В США майнеров обяжут сообщать о происхождении криптовалюты от $10 000 под угрозой тюрьмы до 5 лет
44
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
31
Ширина шины и тип видеопамяти не изменятся в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA — инсайдер
60
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
2
18 минут геймплея Wuchang: Fallen Feathers — экшена, очень сильно похожего на Dark Souls
2
Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
7
Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры
10
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
27
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
46
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
17
AMD представила новый Linux P-state драйвер для процессоров Ryzen на конференции XDC 2021
10
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
9
Мультиплеер Call of Duty: Vanguard доступен всем желающим в рамках открытого тестирования
7

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
85
Осенняя распродажа – Windows 10 Pro на всю жизнь за 1072 рубля
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
39
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть вторая
4
Хорошие (ужасные) пятизвездочные отзывы о китайской компьютерной электронике
102
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
86
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
4
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
10
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF

Сейчас обсуждают

ev_rus
16:19
Из поколения в поколение прирост у НВ сохраняется в определенных процентах к предыдущему, плюс добавляется некоторая новая технологичность, при примерно схожем тепловыделении и энергопотреблении. Да и...
Графический процессор Nvidia Ada Lovelace AD102 получит частоту 2,2 ГГц и свыше 80 TFLOPs
Lamerusha Lat
16:19
Киты в очередной раз озолотились, а хомяки побрились.
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
Виталий Жуков
16:16
В истории изменений Лёвы есть только апы. Нерфов нет. Другой вопрос, что уровень боёв у него был максимальный, а там он точно мясо для топов )).
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
OgoGoLog
16:12
Где-то 14++++ штук.
Дискретной графике попросту не хватило места на конвейере Intel
x.7
16:04
Условный 1 гигахэш дает сейчас около 150к в месяц грязными. При условии, что все отбилось и нет кредитов это овердохера. Даже если все рухнет еще в 2 раза, то 70к в месяц для 99% людей недостижимый ур...
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
h2o
16:03
давно за забор то смотрел? там никого нет! все ушли в балконные бизнесмены. сейчас даже кладовщика хер надёшь! либо бывший сиделец (что автоматически означает НЕТ) либо настолько долбо*б, что и лом в ...
Тайваньская UMC поможет российской промышленности ценными кадрами
Михаил Никитин
16:03
С альфы в 2009 , перестал играть в это так же году в 13м.
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Redneck_prm
16:01
Потому-что фраза As players research and purchase more advanced technologies прямо говорит про процесс прокачки. Ну, и плюсом там в патенте среди мутной воды skills описаны как отдельная сущность, ч...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Виталий Анатольевич
16:01
А когда его понерфили ? Что то упустил из виду...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
nikolai3anv
15:59
Да собственно майнерам ака фермерам не особо то.. и.. Ребята начнут совершать какие то телодвижения только когда в районе 30 тысяч биток будет и эфир в районе 2т
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем