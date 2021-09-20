Выпуск видеокарт Intel Alchemist передадут партнёрам, а в продаже могут появиться кастомные модели
Уже несколько лет продолжается эпопея затяжного ожидания выхода третьего игрока на рынок игровых видеокарт. Совсем недавно стало известно, что Intel планирует выпустить полноценную линейку, включающую как скоростные флагманские графические чипы, так и относительно недорогие модели. Самым ожидаемым является ARC Alchemist. Очевидно, что данный GPU не сможет претендовать на лавры самой продаваемой видеокарты поскольку любители компьютерных игр предпочитают модели до 250 долларов. В любом случае слухи утверждают, что синие планируют потеснить NVIDIA, выпустив более дешёвый вариант GeForce RTX 3070. В ходе недавней беседы с главой графического подразделения Intel Раджой Кодури стали известны любопытные подробности, которыми мы с вами и поделимся.
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Прежде всего он пояснил, почему было решено воспользоваться 6-нм мощностями TSMC. По его словам, собственный улучшенный 10-нм техпроцесс не смог бы обеспечить достаточное количество графических чипов в отведённые сроки. Мало того, даже если бы инженеры попытались ускорить темпы освоения, это бы было дороже, чем обратиться к конкурентам, которые всегда готовы подставить плечо за разумное вознаграждение. К слову, сегодня 10-нм у синих называются «Intel 7», ведь именно таким нехитрым способом было решено догнать и перегнать TSMC, которая не додумалась менять шильдики вместо освоения более тонких технологических норм.
Раджа Кодури отметил, что в руках Intel находится финальная версия графического чипа. Мало того, избранные партнёры уже получили свои копии, а сегодня изучается вопрос производства видеокарт на базе мощностей известных полупроводниковых гигантов. Это позволит разгрузить собственные цеха, а также увеличить предложения на момент появления карт в магазинах. Пока остаётся загадкой, пойдёт ли Intel по стопам NVIDIA и AMD, доверив производство кастомных решений партнёрам, или же захочет контролировать все стадии без исключения. Если случится второе, то мы можем увидеть Intel ARC Alchemist от какой-нибудь Palit в формфакторе Founders Edition с эталонной печатной платой и системой охлаждение. Если будет принято решение отдать всё на откуп партнёрам, то мы увидим множество разнообразных дизайнов и широкую палитру цен.
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27-28 октября мы получим исчерпывающую информацию относительно нового поколения видеокарт в рамках мероприятия Intel Innovation. Продажи стартуют в начале 2022 года, а значит синие какое-то время будут единственными, кто предложит геймерам новые продукты. Ну а конкуренты оживят рынок только к концу следующего года.
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