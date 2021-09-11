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Новые видеокарты Intel ARC Alchemist бросят вызов GeForce RTX 3070 и получат цену до $500

Готовится целая линейка видеокарт от 100 до 500 долларов
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NVIDIA уже много лет остаётся монополистом на рынке настольных видеокарт. Точно такая же ситуация и с мощными графическими чипами, предназначенными для создания продвинутых ИИ и суперкомпьютеров. Если судить по поведению AMD в последние несколько лет, то красных такая позиция полностью устраивает. Они заняли небольшую нишу, не пытаясь отбить у конкурента часть продаж за счёт низких цен и более производительных решений в том или ином сегменте. Именно поэтому нам так нужен третий игрок, который будет способен не только выпустить быструю видеокарту, но и сделать её доступной обычному пользователю. Если судить по многочисленным высказываниям представителей Intel, то синие планируют стать для рынка шоковой терапией.

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Согласно последним слухам, наиболее производительная видеокарта Intel ARC Alchemist станет аналогом GeForce RTX 3070, но получит более конкурентную цену. Сообщается, что нас ждёт полноценная линейка, состоящая из нескольких графических чипов, от бюджетного за 100 долларов, до флагмана с целой до 500 вечнозелёных. При этом будут ещё и промежуточные решения за 150, 250 и 300 долларов. Ниже можно посмотреть таблицу с предполагаемыми характеристиками GPU производства Intel. Здесь представлены модели как с 4 Гб видеопамяти и 96-битной шиной, так и флагманы на 16 Гб с шиной на 256 бит.

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Особенно любопытно выглядит официальная таблица, позволяющая оценить претензии Intel. К примеру, для своей модели до 200 долларов выбрана в качестве соперницы карта GeForce GTX 1650 SUPER. Так называемая линейка Performance (до 300 долларов) будет выступать против Radeon RX 5600 ХТ, ну а модели за 400 долларов станут прямыми конкурентами Radeon RX 6600 ХТ и GeForce RTX 3060 Ti. В данном случае нужно понимать, что мы пока не знаем реальную производительность указанных выше графических чипов Intel. Если кроме конкурентной цены будет ещё и скорость в реальных играх, то видеокарты будут разбирать как горячие пирожки.

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А вообще очень много зависит от способности Intel удержать цена на уровне рекомендованных. Проблема в том, что все графические чипы созданы на мощностях TSMC, где и без того тесно. Неясно, насколько большим будет тираж. Если предположить, что синим удалось отхватить большую часть пирога, то уже в первой половине 2022 года мы сможем купить прямой аналог GeForce RTX 3070 за 500 долларов. В последнее время Intel радует нас отличной ценовой политикой. Будем надеяться на продолжение традиции.

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17:04
Обычному пользователю(геймеру) плевать, что там за поколение, если у него нет возможности купить эти видеокарты без переплаты в 200-300%.
Intel обещает производительность DG2 аналогичную GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700XT
Simon Crebbs
17:04
Байка TSMC про "все-мощности-заняты-нетути-свободных-совсем" хороша для повышения цены. Что поделать, мол, всё занято, ребята, но если вы отстегнёте побольше капустки, то может и найдём что-нибудь......
Новые видеокарты Intel ARC Alchemist бросят вызов GeForce RTX 3070 и получат цену до $500
DarkShaman
17:03
>> Intel обещает Официальные заявления Intel были ? Ну раз нет, то не стоит уподоблятся заглотам и Ко
Intel обещает производительность DG2 аналогичную GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700XT
DarkShaman
17:01
Бредовые фантазии наркота заглота. Странно что рекламы нету
NVIDIA может поднять цены на следующее поколение видеокарт в 2 раза – GeForce RTX 4090 за $2999
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