Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время вес Биткоина в общем вкладе в криптовалютный мировой портфель постоянно снижается. Всё это вызывает сомнения в нерушимости цифрового золота, подрывая его авторитет и повышая ценность альткоинов. Второй по популярности криптовалютой является Эфир. Сегодня он стабильно растёт, а аналитики уверены в счастливом будущем, ожидающем детище Виталика Бутерина. В первую очередь указывают на масштабные изменения, происходящие с Эфиром, одним из самых эффективных из которых стал хардфорк London. Цель достигнута, ведь майнеры стали беднее, Киты не потеряли ни монетки, а токен медленно, но верно превращается в дефляционный.

реклама

Это одна из маленьких частичек портфолио, жирной точкой в котором должен стать переход на алгоритм Ethereum 2.0. Поборники экологии уже заявили, что это снизит расходы на электроэнергию на 99%, что позитивно скажется на имидже Эфира. Пока нет никаких подтверждений тому, что он будет внедрён к концу 2021 года, как об этом вещал Виталик Бутерин, но даже ожидания нового консенсуса повышает ценность Эфира в глазах потенциальных инвесторов. А ведь есть ещё и фундаментальные факторы. Эксперты отмечают, что обычные люди пытаются спасти свои деньги на фоне нестабильной политической и социальной обстановки. Это и высокая инфляция, и рост безработицы и непрекращающиеся войны и затяжные холодные конфликты по всему миру. Об этом и многом другом можно почитать на сайте РБК, а мы пойдём дальше.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Некоторые эксперты полагают, что всё это приведёт к тому, что к концу года Биткоин поднимется до 85 тысяч за монетку, а Эфир достигнет 6000 долларов. Мало того, именно последнему отводится роль первопроходца, ведь он включает множество финансовых инструментов будущего. Чего только стоит сектор NFT, где происходят колоссальные сделки на миллионы долларов, а интерес к виртуальным ценностям появился у миллионов жителей планеты.

Но и это далеко не всё, ведь отдельные аналитики полагают, что рост Эфира будет стремительным, а в перспективе цена монеты достигнет 35 000 долларов. Если принимать во внимание текущую стоимость в 3500 долларов, то ожидаемое подорожание составит 1000%. Что любопытно, Биткоин по прогнозам должен подрасти всего в 3 раза, что укладывается в идею о том, что в будущем Эфир займёт место основной криптовалюты. В пользу последнего говорит способность Эфира генерировать новые проекты, где особой ценностью является гибкость токена.