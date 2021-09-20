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В последнее время в прессе много обсуждали ограничения процессоров, которые ввела Microsoft для перехода на Windows 11. Если оценить ситуацию коротко, то все камни, выпущенные до 2018 года, не смогут полноценно работать в новой операционной системе. Первое время мы слышали о необходимости наличия специальной функции TPM, но не так давно стали известны подробности, проливающие свет на то, что побудило руководство софтверного гиганта пойти на подобные шаги.

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Возможно, одна из причин кроется в попытке сделать Windows 11 быстрее. В сети часто появляются указания на то, что новая ОС окажется отзывчивее в играх, что может стать самым веским аргументом в пользу выбора новой операционки. Как сообщается, в одной из новых сборок появилась любопытная функция мгновенного включения. Она станет аналогичной тому, что мы наблюдаем на смартфонах, когда мобильник за считанные секунды переходит из спящего состояния в рабочее. Это должно случиться благодаря правильному взаимодействию с оборудованием, ну а результатом стала ускоренная загрузка ОС на немалые 25%, при этом проверка подлинности в Windows Hello ускорена на 30%.

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Что же, это не единственное, чем сможет похвастать Windows 11. Сообщается о новой функции, благодаря которой Microsoft намеревается снизить размер тех или иных приложений на компьютере пользователя. Делаться это будет несколькими способами. В первую очередь – традиционное сжатие, которое станет ещё эффективнее. Кроме того, часть программ будет напрямую подгружаться из облака или Microsoft Store без их физического расположения на накопителе. Известно, что в первую очередь это коснётся фирменных почтовых приложений и даже Office, когда отдельные компоненты и файлы будут загружаться в режиме реального времени из интернета.

Возможно, речь идёт о редко используемых файлах, но в последних сообщениях сказано, что даже браузер Edge начнёт расходовать меньше места. Интересен подход Microsoft к так называемым функциям по запросу (FOD). Так, сегодня система загружает сразу весь комплект драйверов и ПО, в то время как в Windows 11 предполагается разгрузить систему, включив получение необходимых элементов только тогда, когда они действительно нужны пользователю. Большинство новых функций будет работать в автоматическом режиме, но в существующие редакции ОС доступна ручная настройка параметров. Как будет в финальной версии, мы узнаем уже скоро, ведь релиз Windows 11 не за горами.