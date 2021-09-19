Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы провели последние несколько дней не на дне океана, то должны были бы знать о туристической миссии Inspiration4, которую отправила в космос компания SpaceX. Полёт полностью спонсировал основатель Shift4 Payments Джаред Айзекман, устроил из запуска настоящее шоу. Это позволило ему не только взять с собой гражданских, но и собрать 200 миллионов долларов на благотворительность. В составе экипажа были две женщины, а всего в небольшой тесной коробочке под названием Crew Dragon находилось 4 человека. Всё это время они проводили эксперименты, смотрели на Землю, общались и, конечно же, ели. Вообще, больше всего общественность интересует вопрос, как туристы справляли естественные нужды, но представители SpaceX на этот счёт предпочитают отмалчиваться.

реклама

Кстати, по поводу пищи возник небольшой казус. Туристы миссии Inspiration4 питались очень даже недурно. Так, они могли себе позволить закуски, фрикадельки, сэндвичи, чай и кофе, а также пиццу. Вообще список яств довольно обширный. Посмотреть его можно ниже, а кроме уже указанных продуктов туда входили оливки, знаменитые драже M&M's и даже паста с соусом болоньезе. Поскольку это был пилотный проект, никто не додумался поставить внутрь микроволновку. Уже по прилёту космонавты с грустью заявили, что всё это им пришлось вкушать в холодном виде.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На столь веское замечание не мог не обратить внимание Илон Маск. Он заявил, что в следующий раз космические туристы получат полноценный прибор для нагревания пищи, а также скоростной беспроводной интернет. Если по поводу микроволновки всё ясно, ведь положить её на борт не так уж и сложно, то с интернетом есть любопытная деталь. Очевидно, что Илон Маск имеет в виду Starlink, с помощью которого он и планирует раздавать туристам Wi-Fi. Пожалуй, это будет самая мощная реклама из возможных. Только вдумайтесь, если даже в условиях невесомости в космосе интернет Илона Маска будет работать, то уж на Земле и подавно. Странно, что до этого не додумались маркетологи и сам основатель SpaceX.

реклама

Полёт прошёл без сюрпризов, а посадка завершилась успешно. Посмотреть момент, когда из капсулы выходят космонавты, можно на видео ниже. Там же есть несколько других роликов. На одном из них можно изучить быт космических туристов, а на другом заметна капсула Crew Dragon, пролетающая над Нидерландами. С Земли она кажется крошечной точкой, на звёздном небе.





реклама



