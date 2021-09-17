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Далеко не всем нашим читателям нужны скоростные 16-ядерные процессоры. К примеру, автор данного материала прекрасно себя чувствует на 6-ядерном Intel Core i5-10600. Никакого разгона и тестов. Поставил и забыл, хотя из предыдущего Core i7-7700К ранее были выжаты все соки путём множества попыток достичь 5 ГГц в стабильной работе без участия воды. Поскольку мощности современных 6-ядерников достаточно для любых пользовательских задач, на первый план выходит видеокарта. Именно поэтому мы говорим о том, что выбор процессора должен быть правильным и зависеть только от ваших потребностей.

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Так как основное большинство наши читателей кроме тактовых редакторов и браузера ничего не использует, оставим за бортом дорогие камни, сосредоточившись на оптимальных, цены на которые в последнее время не могут не радовать потенциальных покупателей. Пожалуй, самым выгодным процессором можно назвать Ryzen 7 5800X. Ещё пару месяцев назад он стоил намного дороже, а сегодня его цена опустилась ниже рекомендованной для российского рынка на 6000 рублей. Здесь вас ждёт не только ультимативная производительность в играх при наличии соответствующей видеокарты, но и возможность экспериментировать с разгоном самого процессора и оперативной памяти.

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Не менее интересен Ryzen 7 5700G. Здесь потенциального покупателя ждёт компромисс. Сам камень уступает Ryzen 7 5800X, но интегрированная графика позволяет запускать все игры без необходимости покупки отдельной видеокарты. Мы уже видели, что это возможно, но придётся посидеть с настройками графики.

Если вы хотите сэкономить, то лучшим выбором будет Core i5-11600К. Любителям красной команды можно порекомендовать Ryzen 5 5600X, но последний стоит на несколько тысяч дороже, но демонстрирует примерно аналогичную производительность. Если задаться целью сэкономить ещё немного денег, то мы бы посоветовали обратить внимание на Core i5-10600KF. За 17 790 рублей вы получите очень резвый процессор с возможностью разгона, при этом у вас в кармане останутся ещё 5000 рублей на более качественную материнскую плату и ОЗУ с разгонным потенциалом.

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В качестве конкурента можно назвать Ryzen 5 3600, который уже много лет остаётся самым продаваемым камнем на планете, но многие наши читатели привыкли выбирать Intel, поэтому мы лишь напоминаем о существовании Ryzen 5 3600. Сегодня он стоит 18 590 рублей. Если судить по ЯндексМаркету, то данный камень подорожал за последние полгода на пару тысяч рублей. Учите, что перед нами продукция конца 2019 года, что вызываем много вопросов в ценовой политике AMD на отдельные товары.

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