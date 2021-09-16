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В 2017 году геймеры столкнулись с тем, что в один прекрасный день (на самом деле ужасный) все видеокарты исчезли из магазинов. В те дни коронавирус спокойно лежал в пробирке в далёком Ухане (или зрел в теле летучей мыши), а мы даже не знали, что полупроводниковый кризис может вообще наступить. В начале 2018 году майнинг стал неприбыльным, а видеокарты начали возвращаться на полки. В 2021 году повторилась ровно такая же ситуация с той лишь разницей, что майнеров стало в разы больше, а мир захлестнул коронавирус и полупроводниковый кризис. В такой ситуации кто-то тратит в 2 раза больше, покупая видеокарту за 80 000 рублей и выше; другие отправляются на вторичный рынок, где их поджидают выжатые словно лимон старые GeForce GTX 1060. Но бывает и такое, когда геймеры вообще отказываются от покупки дискретной видеокарты.

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Ни для кого не секрет, что самые быстрые интегрированные графические чипы делает AMD. В 2021 году в продажу поступили процессоры Ryzen 5 5000G с Radeon Graphics 7. В сети время от времени появляются тесты, в которых можно сравнить работу GPU AMD и Intel, где последняя проигрывает чуть ли не с двухкратным отставанием. Может показаться, что с подобными процессорами можно и вовсе забыть о необходимости покупки недорогой видеокарты. Так ли это, нам расскажут ребята с канала Benchmark. Они взяли довольно медленную GeForce GTX 1050, выпустив против неё новый процессор Ryzen 5 5600G. Давайте взглянем на результаты.

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Как видите, чуда не произошло, ведь даже самая быстрая интегрированная видеокарта 2021 года уступает одному из самых медленных GPU конца 2016 и начала 2017 года. В некоторых играх разница не велика, ведь GeForce GTX 1050 сегодня явно недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. К примеру, в Assassin's Creed Valhalla мы видим отставание всего в 7 кадров в секунду. Это можно объяснить более совершенным движком. А вот в старых Rainbow Six Siege, The Witcher 3 и Fortnite фиксируется двухкратное отставание.

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Если вы сегодня думали о покупке процессора Ryzen 5 5600G, надеясь получить бесплатный аналог современной бюджетной видеокарты, то мы вас хотим разочаровать. Увы, но даже старушка GeForce GTX 1050 показывает значительно более высокие результаты. Учтите, что все игры запускались в разрешении 1080р на низких настройках графики, сложно даже представить, что бы было в разрешении 2К. А вообще интегрированный графический чип на Ryzen 5 5600G довольно неплох, но сравнивать его с дискретной видеокартой, пусть даже старой и недорогой, пока не стоит. Может быть в следующем году, когда AMD выпустит очередное поколение гибридных APU на GPU RDNA2, мы увидим положительный сдвиг, а пока возьмите лучше GeForce GTX 1050.



