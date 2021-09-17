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Умение делать деньги из воздуха бесценно. Если у вас уже есть пара миллиардов долларов, то можно манипулировать рынком криптовалют, скупая Биткоины в момент их падения и продавая наивным инвесторам, после такого же искусственного подорожания. Ну а разница доходит до 1 миллиарда за неделю. Больше на тему Китов читайте в нашем материале, но сегодня эти ребята в число главных героев не входят. Не имея доступа к большим деньгам команды мошенников используют в своих целях известных медиаперсон. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуется Илон Маск. К примеру, недавно отличились создатели токена Shiba Floki, умело использующие сообщения главы Tesla в Твиттере в своих целях.

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Но всех их обошла команда, создавшая криптовалюту Shiba Inu. Во время майского ралли эти ребята заработали больше миллиарда долларов. Чего только стоит децентрализованная биржа Shibaswap. Инвесторы настолько впечатлились обещаниями разработчиков, что занесли им за неделю 1.5 миллиарда. В настоящее время деньги заблокированы, а забрать их нельзя. Вкладчикам обещают бешеные проценты, а инвесторы всё ещё готовы покупать виртуальных собак. Сегодня разработчики Shiba Inu смело могут назвать себя представителями одного из растущих и дорогих токенов. Большие инвестиции и миллиарды долларов сделали своё дело, ведь проект растёт, а Shibaswap уже не ассоциируется с мошенниками, а криптовалюта официально появилась на самой большой криптобирже в США – Coinbase.

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Результаты не заставили себя ждать, ведь за несколько часов токен Shiba Inu подрос на 35%, а количество тех, кто хочет купить собачью монету увеличился в геометрической прогрессии. По данным аналитиков, за последние сутки объём торгов достиг 2.4 миллиарда долларов. Это стало рекордом для самой криптовалюты, а рост составил немыслимые 1000%. Получается, что ещё пару дней назад оборот Shiba Inu не превышал 24 миллиона долларов, а после размещения на Coinbase вырос в 10 раз.

Несмотря на успехи, разработчики криптовалюты заявляют, что главная задача не достигнута. По их словам, нужно догнать и перегнать Dogecoin, капитализация которого пока выше. Стоит учитывать, что Догикоин в последнее время дешевеет, а сам Илон Маск похоже забыл о существовании мемной криптовалюты. Поэтому у бывших мошенников, а ныне известных разработчиков есть все шансы обойти Dogecoin на одном из поворотов.